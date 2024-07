Beach volley, azzurri travolgenti a Gstaad! Gottardi/Menegatti ai quarti! Cottafava/Nicolai agli ottavi

Arrivano altre due vittorie nella mattinata di Gstaad per l’Italia del beach. Nel penultimo Elite 16 prima del torneo olimpico, Cottafava/Nicolai e Gottardi/Menegatti chiudono con successi di prestigio la loro avventura nei gironi preliminari. La coppia allenata da Caterina De Marinis vola ai quarti grazie al quoziente punti, mentre gli azzurri dovranno passare questo pomeriggio dagli ottavi di finale.

Cottafava/Nicolai hanno superato 2-0 i padroni di casa svizzeri Heidrich/Dillier conquistando così il secondo successo sulla sabbia svizzera. La coppia italiana ha preso il largo nella parte finale del primo set e si è imposta con un secco 21-15. Più equilibrato il secondo parziale con gli svizzeri avanti 6-8 e 13-15 con gli azzurri bravi ad agganciare i rivali prima a quota 17 e poi a 19 e, dopo un set ball annullato, a ribaltare la situazione vincendo 22-20. La coppia azzurra alle 17.00 affronterà gli statunitensi Evans/Budinger con in palio un posto nei quarti dove la vincente incrocerà i polacchi Bryl/Losiak.

Secondo posto nel girone anche per Gottardi/Menegatti che questa mattina hanno infranto un tabu, quello delle olandesi Stam/Schoon che non erano mai riuscite a battere nei precedenti fra le due coppie. Successo in due set per le azzurre che hanno vinto in volata il primo set 21-19 e sono rimaste sempre davanti anche nel secondo parziale imponendosi con il punteggio di 21-18. Il quoziente punti ha premiato le azzurre che sono direttamente ai quarti di finale, dove attendono le rivali per la giornata di domani.

TORNEO MASCHILE.

Gironi. Pool D: Evandro/Arthur (BRA)-Krattiger/Breer (SUI) 2-0 (21-13, 21-18), Ehlers/Wickler (GER)-Bryl/Łosiak (POL) 1-2 (26-24, 13-21, 13-15). Evandro/Arthur (BRA)-Bryl/Łosiak (POL) 1-2 (15-21, 21-19, 11-15), Ehlers/Wickler (GER)-Krattiger/Breer (SUI) 2-1 (21-18, 19-21, 15-13). Krattiger/Breer (SUI)-Bryl/Łosiak (POL) 0-2 (15-21, 14-21), Ehlers/Wickler (GER)-Evandro/Arthur (BRA) 2-0 (21-10, 21-13)

Pool C. Partain/Benesh (USA)-Pfretzschner/Winter (GER) 2-1 (21-16, 19-21, 15-10), Mol/Sørum (NOR)-Herrera/Gavira (ESP) 2-0 (21-15, 23-21). Partain/Benesh (USA)-Herrera/Gavira (ESP) 0-2 (18-21, 16-21). Mol/Sørum (NOR)-Pfretzschner/Winter (GER) 2-0 (21-0, 21-0). Pfretzschner/Winter (GER)-Herrera/Gavira (ESP) 0-2 (0-21, 0-21), Mol/Sørum (NOR)-Partain/Benesh (USA) 2-0 (21-15, 21-11)

Pool B. George/Andre (BRA)-Brewster/Webber (USA) 2-1 (21-23, 24-22, 15-10), Evans/Budinger (USA)-Cherif/Ahmed (QAT) 0-2 (17-21, 18-21). Evans/Budinger (USA)-Brewster/Webber (USA) 2-0 (24-22, 21-14), George/Andre (BRA)-Cherif/Ahmed (QAT) 2-0 (21-19, 21-17). Cherif/Ahmed (QAT)-Brewster/Webber (USA) 2-0 (21-16, 21-15), George/Andre (BRA)-Evans/Budinger (USA) 2-1 (18-21, 21-16, 15-10).

Pool A. Grimalt/Grimalt (CHI)-Cottafava/Nicolai (ITA) 1-2 (21-18, 18-21, 11-15), Åhman/Hellvig (SWE)-Heidrich/Dillier (SUI) 2-0 (21-11, 21-9). Grimalt/Grimalt (CHI)-Heidrich/Dillier (SUI) 2-0 (21-14, 30-28), Åhman/Hellvig (SWE)-Cottafava/Nicolai (ITA) 2-1 (22-20, 23-25, 15-12). Cottafava/Nicolai (ITA)-Heidrich/Dillier (SUI) 2-0 (21-15, 22-20), Åhman/Hellvig (SWE)-Grimalt/Grimalt (CHI) 2-0 (21-17, 21-14).

Ottavi di finale: Partain/Benesh (USA)-Ehlers/Wickler (GER), Evans/Budinger (USA)-Cottafava/Nicolai (ITA), Herrera/Gavira (ESP)-Evandro/Arthur (BRA), Cherif/Ahmed (QAT)-Grimalt/Grimalt (CHI)

TORNEO FEMMINILE

Gironi. Pool D. Carol/Barbara (BRA)-Esmée/Zoé (SUI) 0-2 (21-23, 18-21), Ana Patrícia/Duda (BRA)-Álvarez/Moreno (ESP) 2-1 (21-16, 14-21, 15-11). Carol/Barbara (BRA)-Álvarez/Moreno (ESP) 0-2 (19-21, 17-21), Ana Patrícia/Duda (BRA)-Esmée/Zoé (SUI) 1-2 (20-22, 21-12, 18-20). Esmée/Zoé (SUI)-Álvarez/Moreno (ESP), Ana Patrícia/Duda (BRA)-Carol/Barbara (BRA).

Pool C. Nuss/Kloth (USA)-Cannon/Kraft (USA) 2-0 (21-15, 21-13). Tina/Anastasija (LAT)-Müller/Tillmann (GER) 0-2 (20-22, 16-21). Tina/Anastasija (LAT)-Cannon/Kraft (USA) 2-0 (21-15, 21-15), Nuss/Kloth (USA)-Müller/Tillmann (GER) 2-0 (21-13, 21-16). Müller/Tillmann (GER)-Cannon/Kraft (USA), Nuss/Kloth (USA)-Tina/Anastasija (LAT).

Pool B. Scoles/Flint (USA)-Xue/Xia (CHN) 0-2 (17-21, 21-23), Melissa/Brandie (CAN)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI) 2-1 (21-17, 19-21, 15-7). Melissa/Brandie (CAN)-Xue/Xia (CHN) 2-1 (21-18, 16-21, 15-9). Scoles/Flint (USA)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI) 0-2 (14-21, 24-26). Xue/Xia (CHN)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI), Melissa/Brandie (CAN)-Scoles/Flint (USA)

Pool A.: Stam/Schoon (NED)-Ludwig/Lippmann (GER) 2-0 (21-7, 21-16). Gottardi/Menegatti (ITA)-Agatha/Rebecca (BRA) 0-2 (20-22, 23-25). Gottardi/Menegatti (ITA)-Ludwig/Lippmann (GER) 2-0 (23-21, 21-17), Stam/Schoon (NED)-Agatha/Rebecca (BRA) 0-2 (17-21, 21-23). Agatha/Rebecca (BRA)-Ludwig/Lippmann (GER) 1-2 (21-18, 16-21, 11-15), Stam/Schoon (NED)-Gottardi/Menegatti (ITA) 0-2 (19-21, 18-21)