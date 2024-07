Basket, Toko Shengelia prolunga il contratto con la Virtus Bologna

Si è conclusa, almeno ufficiosamente, la telenovela di mercato attorno a Tornik’e Shengelia, con il giocatore georgiano che resterà anche per il futuro prossimo alla Virtus Bologna. I dubbi delle ultime settimane sono stati sciolti oggi dal ceo della squadra emiliana, Luca Baraldi, che ha confermato la presenza dell’ala nel roster per le prossime due stagioni.

“Facciamo questa conferenza stampa oggi perché il 30 giugno avevamo una scadenza importante. La permanenza o meno di Toko Shengelia. E possiamo dire che Toko Shengelia sarà un giocatore della Virtus Bologna anche la prossima stagione. E stiamo lavorando, e credo con ottimismo, affinché possa sposare Virtus con un contratto pluriennale” ha dichiarato Baraldi durante la conferenza stampa in cui ha fatto il punto della situazione in casa emiliana.

Ma, come detto, il tema principale era la conferma di Shengelia, giocatore centrale nel progetto di Luca Banchi per provare a vincere lo scudetto sfuggito alla Virtus nelle ultime tre stagioni. “Questa è la prima risposta che un giocatore così importante, con un mercato così importante, ha dato al progetto Virtus. Abbiamo raggiunto un accordo verbale per un contratto biennale. Ho già inviato il contratto a Toko e alla sua agenzia e penso che possa essere finalizzato nelle prossime 24/48 ore” ha dichiarato Baraldi.

Infine, una battuta per quello che, invece, è un addio, quello di Abi Abass. “Vogliamo fare una squadra che possa ripetere l’entusiasmo che c’è stato l’anno scorso. La scorsa estate qualcuno diceva che eravamo dei pezzenti. E quella squadra ha vinto 11 partite consecutive in EuroLega. L’importante è essere convinti delle proprie idee. Se si sbaglia si va a casa, se si fa bene si sta qua. Alla Virtus funziona così. Si fanno delle trattative, se vanno bene si va avanti altrimenti si prende un altro” ha concluso il ceo Virtus.