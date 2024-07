Basket, pubblicato oggi il calendario della Serie A 2024-2025. Debutto contro le neo-promosse per Olimpia Milano e Virtus Bologna

La Lega Basket ha ufficializzato nella giornata odierna il calendario della Serie A 2024-2025 attraverso un comunicato reso noto sul sito (CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO): la regular season scatterà domenica 29 settembre il weekend successivo a quello della Supercoppa Italiana in programma il 21-22 settembre all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) con la prima giornata e terminerà l’11 maggio.

L’Olimpia Milano campione d’Italia in carica debutterà al Forum di Assago contro la neo-promossa Trieste, con la Virtus Bologna che volerà invece a Trapani per affrontare l’altra squadra che è salita dalla Serie A2 ovvero gli Shark (che hanno estromesso la Fortitudo Bologna). Derby lombardo per la Germani Brescia contro l’Openjobmetis Varese, con l’Umana Reyer Venezia impegnata contro i corregionali della Nutribullet Treviso.

Il ‘derby d’Italia’ e remake della finale scudetto degli ultimi tre anni tra Olimpia Milano e Virtus Bologna è previsto l’8 dicembre in quel di Milano, con la gara di ritorno programmata alla Segafredo Arena il 2 marzo 2025. Il girone di andata termina domenica 12 gennaio, con la Final Eight di Coppa Italia che si svolgerà a Torino dal 12 al 16 febbraio 2025. Due invece le finestre dedicate alle Qualificazioni ad EuroBasket 2025 dove sarà impegnata anche la Nazionale italiana di Gianmarco Pozzecco: la prima a metà novembre, la seconda a febbraio 2025 subito dopo la Coppa Italia.