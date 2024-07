Basket: Porto Rico batte il Messico e raggiunge la Lituania in finale al Preolimpico di San Juan

Sarà Porto Rico-Lituania la finale del Preolimpico di San Juan. I padroni di casa, come ampiamente preventivato, battono il Messico per 98-78, anche se incontrano un’importante resistenza nel primo quarto (e, in generale, per 25 minuti) prima che l’inevitabile solco si crei tra due squadre di livello diverso. Stavolta Tremont Waters incide eccome con 24 punti, mentre ce ne sono 20 di Jordan Howard. Dall’altra parte non bastano i 23 di Fabian Jaimes e i 13 di Karim Rodriguez.

Il primo periodo è anche il migliore dei messicani, che vanno subito via sulle ali di tre uomini: Jaimes, Rodriguez e Joshua Ibarra. Immediato il vantaggio di 4-12 ricucito soprattutto da Romero. Waters firma la parità a quota 20, poi per quasi due minuti è solo Messico che dopo 10′ è avanti 20-25.

Al ritorno in campo Porto Rico piazza subito un parziale di 10-0 che ribalta la situazione di punteggio. Oltre a Howard iniziano a funzionare anche le altre parti dell’attacco portoricano, per un divario che arriva anche alle 13 lunghezze e scende sul 47-39 all’intervallo solo per intercessione di Rodriguez.

L’ultimo sussulto del Messico arriva a inizio terzo quarto, con la tripla del veterano Stoll che vale il -5. Con Ibarra e Giron c’è modo di reggere fino a metà frazione, poi Waters inizia a segnare da qualunque posizione e a creare basket ora per Alvarado ora per Pineiro ed è festa per il pubblico di San Juan. Il divario si amplia in fretta, ed è un 77-59 che, a 10′ dal termine, mette la partita abbastanza in ghiaccio da consentire che il resto del tempo sia definibile con due semplicissime parole: garbage time. Finisce in gioia per i portoricani, un 98-78 che accende le speranze in vista della sfida più attesa.

PORTO RICO-MESSICO 98-78

PORTO RICO: Pineiro* 5, Conditt IV* 5, Howard 20, Reed 5, Alvarado* 12, Thompson 1, Ford 2, Clavell 3, Romero* 10, Ortiz 11, Toro, Waters* 24. All. Colon

MESSICO: Rodriguez* 13, Silva 2, Jaimes* 23, Stoll* 9, Avalos ne, Andriassi 5, Giron* 9, Porras ne, Montano ne, Lopez 5, Gutierrez 4, Ibarra* 8. All. Quintero