Basket, l’Olimpia Milano ha messo nel mirino Donatas Motiejunas

Si muove veloce il mercato dell’Olimpia Milano, con la squadra guidata da Ettore Messina che sta cercando i tasselli giusti per costruire una squadra che, dopo due anni deludenti, possa essere nuovamente competitiva in Europa. E un nome forte potrebbe essere quello dell’ex Nba Donatas Motiejunas, che sembra vicino a un accordo con i biancorossi.

Classe 1990, il centro lituano è attualmente sotto contratto con il Monaco, ma ha la possibilità di liberarsi con un buyout. Secondo quanto riferito da Basketnews ci sarebbe già stato un importante abboccamento da parte dell’Olimpia, con diverse telefonate tra il giocatore ed Ettore Messina, con il coach biancorosso che sta cercando di convincere il giocatore a trasferirsi a Milano.

Alto 213 centimetri, Motiejunas è cresciuto nelle giovanili del Žalgiris Kaunas, prima di esordire in prima squadra nella stagione 2005/6. Tra il 2009 e il 2011 ha giocato in Italia, con la maglia del Treviso, prima di essere scelto come numero 20 nel Draft NBA del 2011 dai Wolves. Dal 2012 al 2016 ha vestito la maglia degli Houston Rockets, prima di passare ai New Orleans Pelicans, chiudendo la sua avventura in Nba nel 2017. E dopo 4 anni in Cina, con un brevissimo ritorno negli Usa con i San Antonio Spurs, dal 2021 gioca a Monaco.

E, ora, potrebbe arrivare la nuova avventura italiana. Secondo Basketnews Motiejunas sarebbe la prima scelta di Messina come alternativa a Josh Nebo a centro, puntando su un giocatore che darebbe quei centimetri che negli ultimi anni sono mancati, ma anche una buona mano. Termine ultimo sarà metà luglio, quando scadrà l’opzione di buyout per il giocatore dal Monaco.