Basket, l’Italia debutta nel Preolimpico con una comoda vittoria. Gli azzurri dominano il Bahrain

L’Italia passeggia all’esordio nel Preolimpico di San Juan. Aspettando gli impegni più complicati, la squadra di Pozzecco vive quasi come un allenamento la prima con il Bahrain, dominando la nazionale asiatica. Non c’è davvero mai partita, con gli azzurri che si impongono per 114-53. Nella notte tra giovedì e venerdì (palla a due alle 2.30) il livello si alzerà e servirà una prestazione di livello contro i padroni di casa Porto Rico. Una vittoria permetterebbe all’Italia di chiudere al primo posto nel girone e di evitare con ogni probabilità la semifinale con la Lituania.

Danilo Gallinari e Nicolò Melli sono i migliori marcatori degli azzurri con 14 punti. In doppia cifra ci vanno tantissimi azzurri con i 13 punti (anche 8 rimbalzi) di Achille Polonara, gli 11 punti di Awudu Abass, Guglielmo Caruso e Giordano Bortolani e i 10 punti di Stefano Tonut. Per il Bahrain ci sono 12 punti di Ahmed Haji.

Dopo i primi tre errori, l’Italia si sblocca con le penetrazioni al ferro di Petrucelli e Melli, che valgono il 5-0 iniziale. Si segna pochissimo e il primo canestro del Bahrain arriva dopo cinque minuti con Chism. Tonut cancella lo zero degli azzurri dall’arco e la squadra di Pozzecco è in pienissimo controllo (11-2). Le triple di Gallinari e Abass allungano il divario, poi Rasheed dalla lunetta accorcia sul -10 alla prima sirena (19-9).

Il parziale di 8-0 in apertura di secondo quarto fa già calare il sipario su una partita che non è mai stata in discussione dal primo secondo (27-9). Gli azzurri si rilassano e prendono un mini parziale che costringe un Pozzecco arrabbiato al timeout (30-19). L’Italia raddrizza subito la situazione e la schiacciata di Melli vale il +20 (41-21). All’intervallo gli azzurri sono avanti 47-25 con 12 punti per Melli e Gallinari.

Si rientra dagli spogliatoi con Polonara che si sblocca e firma sette punti consecutivi (54-30). Gli azzurri girano molto la palla e fanno praticamente quello che vogliono contro la difesa del Bahrain. Il sottomano di Melli vale il +30 (70-40). Si entra negli ultimi dieci minuti con la formazione di Pozzecco che comanda agevolmente per 76-42.

L’ultimo quarto è di pura amministrazione per la squadra azzurra. Pozzecco svuota la sua panchina e decide di dare spazio anche a Caruso e Bortolani, con entrambi che vanno in doppia cifra. I dieci minuti scorrono anche abbastanza velocemente, con gli azzurri che sfondano il muro dei 100 punti e chiudono sul 114-53. Tra due giorni con il Porto Rico si comincerà a fare sul serio.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

ITALIA – BAHRAIN 114-53 (19-9, 28-16, 29-17, 38-11)

Italia: Spissu 6, Mannion 9, Abass 11, Tonut 10, Gallinari 14, Melli 14, Ricci 9, Bortolani 11, Caruso 11, Polonara 13, Pajola, Petrucelli 6

Bahrain: Buallay, Chism 4, Haji 12, Rashed 5, Isa 5, Hasan, Azzam 6, Melad, M.Hamoda 10, Z.Hamoda 9, Hasan 2