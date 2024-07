Basket, l’Italia comincia il suo Preolimpico. Nella notte la sfida con il Bahrain

L’attesa è ormai terminata e questa notte, con palla a due alle ore 23.30, inizierà ufficialmente il Preolimpico per l’Italbasket. Quella di San Juan è l’ultima occasione per la squadra di Gianmarco Pozzecco di staccare il biglietto per le Olimpiadi di Parigi 2024 e per centrare la qualificazione dovranno vincere il torneo. Un’avventura che parte contro il Bahrain, probabilmente la cenerentola del gruppo B, che vede presente anche il Porto Rico padrone di casa. Scontato dire che gli azzurri sono obbligati a vincere contro gli asiatici per poi pensare alla delicatissima sfida di giovedì notte contro i caraibici.

La formula del Preolimpico è sempre la stessa. Due gironi da tre squadre, con le prime due di ogni raggruppamento che si affrontano nelle semifinali incrociate e poi la finale per decretare la squadra qualificata. Nel gruppo A è presente la Lituania, probabilmente la favorita per vincere questo Preolimpico, con l’Italia che dovrà con ogni probabilità passare da Sabonis e compagni per volare in Francia.

Prima di ogni possibile scenario futuro, c’è comunque la sfida con il Bahrain. Sulla carta non dovrebbe esserci partita, con la formazione asiatica che occupa la posizione numero 65 del ranking mondiale. C’è un enorme differenza di talento tra le due nazionali, ma ogni partita va giocata e poi successivamente vinta. Nulla deve essere dato per scontato in una competizione che dura una settimana e dove ogni match conta.

L’Italia arriva a Porto Rico con buonissime indicazioni dalle due amichevoli contro Georgia e Spagna, entrambe concluse con una vittoria. Danilo Gallinari è stato per due volte il migliore degli azzurri, ma è in generale il collettivo che ha funzionato al meglio. Pozzecco sa che avrà bisogno del contributo di ognuno dei dodici convocati, visto che l’Italia dovrà fare a meno di quel Simone Fontecchio che è stato la stella della squadre nelle ultime tre estati con la maglia azzurra.

Dall’altra parte c’è un Bahrain che non gioca partite da febbraio, quando è sceso in campo per le Qualificazioni alla Coppa d’Asia 2025. Una vittoria contro gli Emirati Arabi Uniti ed una netta sconfitta contro il Libano. Il migliore in entrambe le sfide è stato il naturalizzato Wayne Devon Chism, un giocatore giramondo, che è stato in Turchia, Ungheria, Francia, Filippine, Israele, Libano Arabia Saudita e Bahrain.

Gianmarco Pozzecco ha parlato alla vigilia: “Le regole nel nostro gruppo sono poche e molto chiare. Prima di tutto, la tolleranza. Solo aiutandosi l’uno con l’altro si riescono a superare le difficoltà andando oltre i propri limiti. Nonostante il roster sia molto diverso da quello dello scorso anno, la squadra ha capito fin da subito l’importanza di togliersi qualcosa a livello individuale per metterlo a disposizione del collettivo. I ragazzi di divertono, giocano con la testa libera e con l’impegno feroce che richiede questa Maglia. Il Bahrain, il Portorico e tutte le altre squadre che eventualmente seguiranno sono solo parte di un percorso che desideriamo affrontare passo dopo passo con la consapevolezza che ciò che abbiamo costruito ci servirà per affrontare gli ostacoli e provare a meritarci un traguardo storico”.

Questa è la prima sfida ufficiale tra Italia e Bahrain. L’obiettivo è quello di ottenere una comoda vittoria per evitare di sprecare energie fisiche e mentali che saranno fondamentali nei prossimi giorni. L’Italbasket vuole cominciare al meglio il lungo cammino da San Juan a Parigi, sognando ancora una volta le Olimpiadi.