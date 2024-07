Basket, Kazys Maksvytis: “Abbiamo fatto Italodisco. Miglior gara del torneo, ma non è finita”

Se da parte italiana, ovviamente, di gioia ce n’è ben poca, da quella lituana ce n’è eccome. Il Paese baltico andrà a giocarsi contro Porto Rico l’accesso a Parigi 2024 in una giornata che potrebbe segnare un poker europeo. Sicura è una tra Grecia e Croazia, poi, oltre alla Lituania, sono impegnate anche Spagna e Lettonia.

Così il coach lituano Kazys Maksvytis in conferenza stampa: “Questa è stata forse la migliore gara del nostro torneo, ma il lavoro non è ancora finito. Dobbiamo dimenticarci di oggi e pensare alla finale. Questa è stata una delle nostre partite più solide, soprattutto in difesa. In attacco i nostri numeri non sono cambiati più di tanto, ma oggi abbiamo difeso meglio, gestito meglio il pick and roll e il post“.

Su Sabonis per poi chiuder con un po’ di spirito: “L’Italia non lo ha fatto giocare, lo hanno raddoppiato molto. Forse avremmo potuto lavorare meglio su questo, ma per Domantas e tutti noi è importante che la squadra abbia vinto. Gli altri hanno trovato più spazio. Volevo sfogare rabbia in questa partita? Nessuna rabbia, abbiamo semplicemente fatto Italodisco”.

In quest’ultima battuta ci sono due ordini di lettura. Il primo è legato alla canzone dei The Kolors, diventata famosissima in Polonia e la cui notorietà è arrivata fino in Lituania. La seconda passa da Andrea Trinchieri, che aveva sostituito Maksvytis a metà stagione allo Zalgiris Kaunas.