Basket, Gianmarco Pozzecco: “La Lituania ha giocato meglio, orgoglioso dei miei. Alla fine non avevamo più energie”

L’Italia è stata sconfitta dalla Lituania, e con questo ha dato addio alle speranze di riportare il basket alle Olimpiadi di Parigi 2024. La squadra azzurra, già scossa dalla sconfitta contro Porto Rico, ha subito il colpo definitivo dai baltici, con Gianmarco Pozzecco che non riuscirà a disputare la rassegna a cinque cerchi anche da allenatore a vent’anni dall’argento di Atene 2004.

Così il coach azzurro al sito FIP: “Complimenti alla Lituania. Hanno giocato meglio di noi. Sono molto orgoglioso dei miei giocatori, che anche stasera hanno messo in campo tutto quello che avevano. Ci abbiamo provato fino alla fine anche se negli ultimi 5 minuti non avevamo più energie“.

Nel dettaglio specifico sul match: “Abbiamo fatto un buon lavoro su Sabonis ma loro hanno tirato meglio di noi da tre. Il divario a rimbalzo è l’emblema del divario che c’è tra noi e loro a livello fisico. Peccato non aver avuto più tempo per preparare la competizione ma questa non è una scusa. Abbiamo dato tutto quello che avevamo“.

A San Juan la sfida finale sarà tra Porto Rico e Lituania, mentre per l’Italia ora si tratterà di dover proseguire verso la strada degli Europei, o meglio delle qualificazioni che riprenderanno le mosse dal mese di novembre contro l’Islanda.