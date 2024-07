Basket, Kawhi Leonard salterà Parigi 2024 per problemi al ginocchio. Al suo posto Derrick White

Team USA di basket perde un pezzo importante del proprio roster. Non prenderà parte ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, infatti, Kawhi Leonard. L’ala dei Los Angeles Clippers, in perenne battaglia con i suoi problemi al ginocchio, ha dovuto alzare bandiera bianca. Lo ha annunciato pochi minuti Team USA con il seguente comunicato:

“Kawhi ha provato ad accelerare nelle ultime settimane e ha svolto alcuni allenamenti intensi a Las Vegas. Si sentiva pronto per i Giochi. Tuttavia, rispetta che la Federazione e i Clippers abbiano deciso che è nel suo miglior interesse trascorrere il resto dell’estate a prepararsi per la prossima stagione, piuttosto che partecipare alle Olimpiadi di Parigi”.

L’ex giocatore dei San Antonio Spurs (con i quali ha vinto il titolo nel 2014) ha raccontato la sua delusione: “Non vorrei trovarmi in questa situazione, ma devo accettarla. Continuerò ad andare avanti finché non potrò più, voglio solo essere costante. Il mio obiettivo è sempre stato andare ai Giochi. Era un’opportunità che non potevo lasciarmi sfuggire e non credo ci sia un grande rischio”. (Fonte: Gazzetta dello Sport).

A questo punto al posto del giocatore campione NBA con i Toronto Raptors nel 2018, vedremo quindi Derrick White, fresco protagonista del titolo dei suoi Boston Celtics (e anche di un munifico prolungamento contrattuale con la franchigia bianco-verde). Derrick White a questo punto raggiungerà Team USA ad Abu Dhabi, dove la formazione si sta allenando in vista del torneo olimpico.