Basket: Italia terza agli Europei femminili Under 20 2024. Travolta la Germania nella finalina

Finisce con un perentorio 70-48 rifilato alla Germania l’avventura dell’Italia agli Europei Under 20 femminili di Vilnius. Le azzurre, dopo la semifinale persa con la Spagna, si sfogano sulle tedesche e raccolgono il terzo posto, vale a dire il gradino più basso del podio: è l’atto d’addio di una larga parte del gruppo alle giovanili, con Matilde ed Eleonora Villa che assommano 18 e 17 punti e la prima che sfiora la tripla doppia (8 rimbalzi e 7 assist). In casa tedesca il quasi nulla a parte i 18 di Frieda Buhner.

La partita c’è solo nella prima metà di gara, quando l’Italia va sì avanti con le sue quattro migliori (le Villa, Zanardi e Osazuwa), ma in qualche modo la Germania regge finché Buhner fa da portatrice di speranza e Spaine ha una fiammata da 5 punti di fila per il 21-14. Ancora Buhner tiene vicine le tedesche a inizio secondo quarto, pur se le Villa fanno quel che vogliono in attacco. Di Piatti la tripla dal temporaneo 36-26, prima che Rolf beffi tutto, sirena in primis, per realizzare tre miracolosi punti che valgono il 36-29 all’intervallo.

La fuga dell’Italia arriva poco dopo il rientro dagli spogliatoi, ed è praticamente tutta opera di Eleonora Villa, che tra le altre cose firma il +20 azzurro sul 53-33. Con Bernardi, Cancelli e Matilde Villa le azzurre salgono fino al 58-37, e di lì in avanti è soltanto gestione per quello che si rivela essere il terzo posto. Si tratta del terzo bronzo europeo della storia, dopo quelli del 2014 e 2022; nel palmares anche la vittoria del 2019 e le finali del 2013 e 2016. Complessivamente, l’Italia non scende sotto il sesto posto (2017) proprio dal 2013.

ITALIA-GERMANIA 70-48

ITALIA – E. Villa* 17, Lussignoli, Lucantoni, M. Villa* 18, Zanardi* 10, Caloro, Tomasoni* 2, Arado, Piatti 3, Bernardi 6, Cancelli 4, Osazuwa* 10. All. Piazza

GERMANIA – Buhner* 8, Rolf* 7, Diala, Feldrappe* 1, Brochlitz* 7, Kreyenfeld* 3, Scheu, Krogler, Byatov, Huber-Saffer, Langermann 2, Spaine 10. All. Moeller