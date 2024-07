Basket: Italia, esordio vincente contro la Nuova Zelanda ai Mondiali femminili Under 17

I Mondiali femminili Under 17 in scena a Leon, in Messico, partono bene per l’Italia allenata da Giovanni Lucchesi, il decano delle giovanili tricolori. Le azzurre superano la Nuova Zelanda per 71-63 grazie a una ben più che ottima performance di Isabel Hassan. 27 punti e 15 rimbalzi per la classe 2009 nata a Roma e di scuola Basket Roma, che nell’ultima stagione si è trasferita alla Reyer Venezia. Da rimarcare il gran finale di partita di Nicole Torresani (12). Dall’altra parte 24 di Bailey Flavell e 13 di Keriana-Marie Hippolite.

Inizia bene Flavell, che porta sul 3-7 le neozelandesi, ma risponde subito Hassan, che quasi da sola piazza un parziale di 10-0. Dall’altra parte è però difficile fermare Flavell, e nella controfiammata dal 19-16 in poi s’inseriscono lei e Paea, e sarebbe più di un 19-21 senza la stoppata sulla tripla della talentuosa giocatrice della Takapuna Grammar School di Auckland da parte di Bernasconi.

Il fatto porta solo fiducia alle azzurre, che con Ostoni, Zanetti e Torresani tornano a spingere sull’acceleratore. Molto lentamente, l’Italia riesce ad allargare il divario, con Hassan di nuovo protagonista. Nelle ultime fasi del secondo periodo sono Ostoni e Gorini, in 30 secondi, a dare grande slancio alla squadra di Lucchesi con cinque punti che valgono il 41-32 all’intervallo.

Si riparte con Hassan e Giacchetti che aggiornano il vantaggio azzurro a 12, poi 13 lunghezze. Alla fine dei conti, sono Hassan e Flavell che quasi da sole si giocano il terzo periodo, e siccome dalle altre loro compagne di contributi realizzativi non ne arrivano di particolari, l’Italia va all’ultimo mini-intervallo avanti 55-44. Ma questo è anche un merito difensivo azzurro, visto il riuscire a concedere poco.

Con un’altra tripla di Ostoni l’Italia riapre le marcature per andare sul +14 (58-44), ma il match non è finito neppure per idea. Nel giro di cinque minuti, altrettante triple, tre di Hippolite e una a testa di Karauna e Parahi, riaprono completamente le carte in tavola (61-59). Stavolta accanto ad Hassan qualcuna c’è, eccome se c’è: Torresani si erge a protagonista assoluta del finale, e con sei punti consecutivi mette le azzurre in zona di sicurezza, sul 71-59, che poi diventa 71-63 sul tabellone conclusivo.

ITALIA-NUOVA ZELANDA 71-63

ITALIA – Giacchetti* 8, Bernasconi 2, Ostoni 9, Baldassarre* 4, Gorini 2, Hassan* 27, Cere 2, Volpato ne, D’Este*, Torresani* 12, Cavazzuti 1, Zanetti 4. All. Lucchesi

NUOVA ZELANDA – Sefo*, Hippolite* 13, Flavell* 24, Heather* 2, Thomson, Hickey, Paea 6, Parahi 9, Vukona, McMechan 2, Karauna 3, Hastings* 4