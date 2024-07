Basket: Italia battuta dalla Polonia negli ottavi degli Europei Under 20 2024

L’Italia è costretta a dire addio alla corsa per vincere gli Europei Under 20 2024 agli ottavi di finale. A spuntarla, in quel di Gdynia, è la Polonia, che sospinta dal pubblico di casa prevale per 63-74 nei confronti della squadra di Paolo Galbiati, che ora giocherà per il nono posto. Da rimarcare, al di là dei 15 punti di Filippo Gallo e dei 13 di Leonardo Faggian, un dato: 13/27 da due punti, 9/36 da tre e tanta difficoltà a giocare in maniera compatta. Ne approfitta una Polonia trascinata dai 18 di Maksymilian Wilczek e Krzysztof Kempa.

L’inizio di gara, almeno per quanto riguarda l’Italia, ha soltanto due nomi, quelli di Maretto e Faggian. Sono loro, infatti, a bucare continuamente la difesa polacca, nel pitturato come da fuori, e con l’ottimo coordinamento effettuato da Gallo. Dopo meno di 5′ è 16-9 a favore degli azzurri, che poi diventa 17-9. Andrzejewski cerca di caricarsi sulle spalle i suoi insieme a Kempa, Gallo risponde, ma con Luczynski dalla lunetta è 22-17 al termine di 10′ iniziali.

Finita la spinta propulsiva del quarto d’apertura, l’Italia si ritrova a fare non tanta, ma tantissima fatica nel secondo periodo. Ne approfitta l’attacco polacco, che si fa ragionato e si porta, grazie all’apporto di Szumert e Wreszcz, sul 24-25. Galbiati chiama timeout dopo metà del tempo, D’Amelio e Gallo rispondono presente, anche Marangon fa salire i giri, ma all’intervallo il punteggio è di 33-31.

I polacchi riescono a rientrare meglio dagli spogliatoi, e trovano soprattutto un uomo nel ruolo di scatenato del caso: Wilczek, che piazza triple su triple e contribuisce al +8 dei padroni di casa. Il vantaggio lo mantiene sostanzialmente inalterato Szumert, e le difficoltà nel gioco azzurro in termini di squadra si vedono. Wilczek e Kempa spediscono la squadra tricolore fino al -12, poi un 5-0 di Marangon e dell’esplosivo Innocenti significano 52-59 a 10′ dal termine.

La Polonia, in questa fase, è in difficoltà, tant’è che non segna più per tre minuti e mezzo. Il problema è che anche l’Italia è poco prolifica, e raccoglie solo due canestri da Faggian e Maretto per il -2. I padroni di casa riescono a ripartire, e lo fanno con tanta lunetta che consente di giungere sul +8, un divario che non si riesce più a recuperare fino al termine. Fa festa la Polonia, l’Italia deve ora districarsi nel tabellone 9°-16° posto.

ITALIA-POLONIA 63-74

ITALIA – Marangon 10, Innocenti 3, Gallo* 15, Torresani ne, van der Knaap, D’Amelio* 8, Maretto* 10, Pozzato, Ferrari* 2, Oberti ne, Salvioni 2, Faggian* 13. All. Galbiati

POLONIA – Stupnicki 2, Busz, Andrzejewski 7, Wilczek* 18, Pisla* 5, Wrzeszcz* 9, Nagel, Siewruk ne, Ratowski, Luczynski* 6, Szumert* 9, Kempa 18. All. Miloszewski