Basket, il Messico batte la Costa d’Avorio e sfiderà Portorico nel Preolimpico

Si sono concluse le partite della prima fase del Preolimpico di Portorico e si sono decise le semifinali. Da un lato, come sappiamo, ci sarà Italia-Lituania, sfida durissima per gli azzurri di Gianmarco Pozzecco; mentre dall’altra Portorico affronterà il Messico, che ha battuto la Costa d’Avorio.

Match che inizia con grande equilibrio, anche se sono i ragazzi ivoriani a fare da lepri grazie al 4-0 iniziale. Costa d’Avorio che tocca anche il +8, obbligando il Messico a inseguire in un primo quarto da discrete percentuali e che vede gli ivoriani chiudere i primi 10 minuti avanti 25-22.

Il secondo quarto inizia con un parziale di 10-0 per il Messico, con 5 punti di Moises Andriassi, e primo vantaggio per gli americani, che ora provano a scappare via. Risponde, però, la Costa d’Avorio con 5 punti di Nisre Zouzoua che impattano nuovamente il match ed equilibrio che non si spezza. Così, alla fine, gli ivoriani riescono a rimettere la testa avanti e ad andare al riposo in vantaggio 46-44.

Il tira e molla continua anche nel terzo quarto, con la posta in palio che è tantissima e anche il nervosismo. Ed è sempre la Costa d’Avorio a provare a fare il match, con gli ivoriani che dopo 4 minuti toccano il +9. Ancora una volta reagisce il Messico e terzo quarto che si chiude con la Costa d’Avorio avanti 69-68.

Si decide tutto, dunque, negli ultimi 10 minuti. E cambia completamente la faccia del match nell’ultimo periodo. Dopo un periodo ancora di botta e risposta, infatti, arriva il parziale del Messico con Paul Stoll che firma il +7, poi è Joshua Ibarra a trovare i punti per il +10 e match chiuso. Vince il Messico 92-81 e tiene vivo il sogno olimpico.