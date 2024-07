Basket, Preolimpico: la Lituana supera la Costa d’Avorio, ma che fatica! Porto Rico facile col Bahrain

Seconda giornata del Preolimpico di San Juan, in Porto Rico, in archivio. L’Italia di Gianmarco Pozzecco è rimasta a guardare, preparandosi alla partita di questa notte con i padroni di casa, ottenendo delle interessantissime risposte. Una fra tutte, non c’è solo la Lituania.

La selezione baltica ha assolto sì il suo compito contro la Costa d’Avorio, ma ha faticato tantissimo per poter aver ragione degli africani, senza anche la stella Mo Bamba. Ma, lavorando strenuamente e con tanta energia, hanno messo paura ai lituani trascinati dai 18 punti di Deon Thompson e i 15 dell’interessante Jean-Philippe Dally, tanto da ritrovarsi avanti avanti di un punto nell’ultimo minuto di partita proprio con la tripla del numero 77.

Ma la Lituania, con sangue freddissimo, non si è lasciata prendere dal panico rimettendo le cose a posto, non con l’attesissimo Domantas Sabonis (22 punti e 9 rimbalzi) ma con la tripla di Lekavicius a 41” dal termine ed i liberi di Grigonis per il 97-93 finale. Baltici che, nonostante una brutta partita, dimostrano di avere sempre le armi tecniche per ribaltare la situazione, mentre gli ivoriani di Natxo Lezcano non sono una selezione da sottovalutare.

Nel girone degli azzurri nessuna sorpresa, con il Porto Rico che fa di un sol boccone il Bahrain, stravincendo con il punteggio di 56-99 in una sfida decisa già dopo i primi 10 minuti. Miglior realizzatore della partita Steven Thompson jr (visto alla Stella Azzurra nel 2020/21) con 20 punti e 4/7 da tre punti, con i 17 di Conditt ed i 13 di Jordon Howard. Vittoria da ‘minimo indispensabile’, pensando al match di stanotte contro l’Italia, che decreterà chi sarà la prima del gruppo B e potrà evitare la Lituania in semifinale.