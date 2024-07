Basket, la Lituania batte il Messico all’esordio nel Preolimpico

È iniziato questa notte il torneo Preolimpico di Portorico e dopo la sfida tra Italia e Bahrain nella tarda serata di ieri, sul parquet del Puerto Rico Coliseum Jose Miguel Agrelot “El Choli” sono scesi Lituania e Messico, match d’esordio del gruppo A. E come da pronostici, match che Domantas Sabonis e compagni hanno vinto senza troppa sofferenza, mettendo già nel mirino le semifinali per un posto a Parigi 2024.

Partenza shock del Messico che piazza un parziale iniziale di 9-0, con la Lituania che ha bisogno di 2’30” e di Sabonis per sbloccarsi. Europei che dopo la scossa iniziale trovano il pareggio dopo 4’ di gioco e il primo vantaggio del match a dopo cinque minuti e mezzo con la tripla di Grigonis. Lituania che nel primo quarto tocca anche il +6, ma si va al primo stop sul 29-26.

Ancora una partenza lenta della Lituania a inizio secondo quarto e nuovo vantaggio del Messico, che inizia a crederci, o almeno a sperarci. Un parziale di 8-0, però, spegne i sogni messicani e rilancia Lekavicius e compagni. La Lituania non riesce a chiudere il discorso, ma in questo secondo quarto ha preso con decisione le redini del match in mano, obbligando i messicani a rincorrere. E se due triple di Marius Grigonis valgono il +12, così è Karim Rodriguez a non arrendersi e a ricucire il gap fino al -5 nel finale del primo tempo, che vede le due squadre andare negli spogliatoi sul 49-44 per la Lituania.

Lituania che dopo 20 minuti decide di iniziare a fare sul serio in questo Preolimpico. La ripresa inizia con un parziale di 8-0 firmato Grigonis e Butkevicius che piega le ginocchia al Messico. Provano a reggere l’urto i centroamericani, ma i lituani ora sono scatenati e con Sabonis, Dimsa e Sedekerskis firmano un altro parziale da 12-0 che chiude definitivamente la pratica sul +24. Sono, così, 15 minuti di garbage time con il terzo quarto che si chiude sull’83-61, mentre alla fine la Lituania si impone 96-84, con un quarto quarto di riposo per Sabonis e compagni. Top scorer Marius Grigonis, con 21 punti, mentre in casa messicana spiccano i 18 di Joshua Ibarra.