Basket, i convocati del Porto Rico ai raggi X. José Alvarado la stella NBA, Tremont Waters ed George Conditt gli altri pericoli. E poi c’è Jordan Howard…

Manca sempre meno al Preolimpico di basket in programma a San Juan (Porto Rico) dove l’Italia cerca il pass per i Giochi di Parigi 2024. Una delle avversarie sul percorso degli azzurri è proprio la Nazionale di casa che ospita il torneo, che Melli e compagni incroceranno nella seconda partita del ‘gironcino’ venerdì 5 luglio alle 2:30 (ora italiana). Andiamo quindi a scoprire la rappresentativa portoricana, analizzando ai raggi X i convocati del CT Nelson Colon.

La rappresentativa centro-americana cerca la partecipazione a Cinque Cerchi a distanza di vent’anni dall’ultima volta, quando ad Atene 2004 stupì tutti battendo gli Stati Uniti all’esordio e sfiorando il podio olimpico (quarto posto dopo aver perso la finale per il bronzo proprio contro gli USA, con l’Italia argento dietro all’Argentina di Manu Ginobili). Il roster a disposizione del Commissario Tecnico è pressoché quello che nel 2023 ha disputato il Mondiale asiatico, con l’inserimento di una pedina importante che porta talento ed assist per i compagni: si tratta di José Alvarado, che gioca in NBA ai New Orleans Pelicans nella posizione di playmaker/guardia (7.1 punti e 2.1 assist di media nella regular season 2023-2024, con 2.3 assist nelle quattro partite playoff disputate). Alvarado si alternerà quindi in cabina di regia al pari-ruolo Tremont Waters (classe 1998 in forza ai Gigantes de Carolina a Porto Rico), che nella FIBA World Cup 2023 è stato il secondo miglior Assist-man con 9.0 a partita dietro solo a Carick Jones del Sud Sudan (10.4). Da tenere in considerazione anche Jordan Howard, point guard che ora gioca in Spagna all’Obradoiro CAB ma è passato recentemente anche dalla Serie A alla GeVi Napoli – fratello minore di Markus, cecchino quasi infallibile del Baskonia.

Passando poi allo spot delle guardie (‘2’) ecco Davon Reed (Santeros de Aguada – Porto Rico) e Stephen Thompson Jr – transitato anche in Italia alla Pallacanestro Reggiana nel 2021-2022 e che ora difende i colori del Vaqueros de Buyamon in patria, con Gian Cavell – giocatore nato nel 1993 che gioca in Europa al Promethey (Ucraina) – pronto a subentrare dalla panchina per dare minuti di riposo ai compagni. Sugli esterni ci penseranno George Conditt IV a contrastare i nostri azzurri, con il numero uno portoricano che nella rassegna iridata del 2023 è stato il secondo miglior realizzatore con 10.6 punti di media alle spalle di Tremont Waters (20.8). A dargli man forte ci sarà Aleem Ford, talento di 202 centimetri scelto dagli Orlando Magic nel 2021 salvo poi spedirlo a farsi le ossa in G-League con i Lakeland Magic. Chiudiamo infine con il reparto dei lunghi, dove Porto Rico ha giocatori di peso in grado di farsi sentire sotto il ferro: il centro Ismael Romero (203 centimetri e 7.4 rimbalzi di media nel Mondiale 2023), l’ala grande Isaiah Pineiro (che ha già incrociato gli azzurri nel Preolimpico di Belgrado nel 2021) e Arnaldo Toro (VEF Riga – Lettonia), mentre completa il gruppo Christopher Ortiz.