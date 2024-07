Basket, il Sud Sudan ottiene una vittoria storica alle Olimpiadi contro Porto Rico! Jones e Shayok decisivi

Il Sud Sudan scrive la storia alle Olimpiadi di Parigi 2024! Nella prima giornata del gruppo C del torneo di basket maschile gli africani al debutto a Cinque Cerchi – per una Nazione nata de facto tredici anni fa, con vicende extra-sportive poco felici – battono il Porto Rico per 90-79 in rimonta grazie ad un secondo tempo di grande sostanza, con Porto Rico che non è riuscita a rispondere agli assalti degli avversari e rifarsi sotto per provare a ribaltare l’inerzia.

Carlik Jones trascina i compagni con 19 punti, 7 rimbalzi e 6 assist insieme ai 15 punti di Marial Shayok. 12 punti equamente divisi tra Bul Kuol e Nuni Omot, mentre per Porto Rico 26 punti di un mai domo José Alvarado e 18 di Tremont Waters.

I portoricani premono subito sull’acceleratore con un break di 0-8 firmato Alvarado-Waters, con Numi Omoto e Carlik Jones che segnano i primi punti storici del Sud Sudan alle Olimpiadi (4-11). Porto Rico continua a rimanere avanti spinta dalle sue stelle (8-17), ma gli avversari prendono fiducia dopo essersi tolti un po’ di ruggine e tornano a -3 (14-17). Ancora Alvarado che toglie le castagne dal fuoco (16-20), emulato dall’arco da Waters poco dopo (16-23). Una penetrazione per parte di Gabriel e Clavell fissano il punteggio sul 20-28 dopo 10’.

Nel secondo quarto il Sud Sudan arma benissimo il braccio da lontano: uno-due e -2 (26-28), con Jok che pareggia i conti da due (28-28). Porto Rico reagisce immediatamente con José Alvarado per il +9 (31-40), ma i mediorientali non arretrano e continuano a mettere pressione ai portoricani (38-42). JT Thor schiaccia per il -4 (44-48), con il libero di José Alvarado che vale il 48-54 con cui le due squadre rientrano negli spogliatoi per l’intervallo lungo.

Nella ripresa il Sud Sudan alza i giri del proprio motore, riuscendo a mettere la freccia con tre triple consecutive di Shayok, Omot e Kuol (59-54). Ci pensa José Alvarado – tenuto precauzionalmente in panchina per un lieve infortunio rimediato nel primo tempo – a scuotere i centroamericani (62-59), ma i bianconeri non si scompongono e vanno a +8 con il canestro pesante di Jok (69-61). Ancora Alvarado ed un piazzato di George Conditt IV tengono i portoricani a contatto alla terza sirena (71-69).

Nella frazione conclusiva il Sud Sudan mantiene un margine di sicurezza sulla Nazionale caraibica (75-71), con JT Thor che consente addirittura di toccare il vantaggio in doppia cifra per la prima volta dall’inizio del match (83-73). Porto Rico accusa il colpo e non riesce a ritrovare fluidità in attacco per risalire la china, con Carlik Jones che spara la bomba del +13 (86-73) che potrebbe mettere il sigillo sulla vittoria che sarebbe storica. Isaiah Pineiro fa 2/2 in lunetta per il -9 (88-79), con Majok Deng che segna i liberi del 90-79 con cui il Sud Sudan batte Porto Rico al debutto alle Olimpiadi di Parigi 2024!