Basket, Gianmarco Pozzecco confermato ct dell’Italia nonostante la mancata qualificazione olimpica

La Federazione Italiana Pallacanestro, all’interno del Consiglio Federale svoltosi oggi, ha confermato che Gianmarco Pozzecco sarà l’allenatore della Nazionale maggiore anche per il 2025. Si tratta dell’emergere di quanto era già sostanzialmente noto, nei corridoi, da diverso tempo e già prima del Preolimpico di San Juan, nel quale gli azzurri, per via delle sconfitte con Porto Rico prima e Lituania poi, sono rimasti fuori dalle Olimpiadi.

Questo il testo della parte di riassunto delle decisioni del Consiglio Federale riguardante Pozzecco sul sito della FIP: “Gianmarco Pozzecco sarà il Commissario Tecnico della Nazionale Senior maschile anche per l’anno 2025. Gli Azzurri saranno impegnati a novembre 2024 e febbraio 2025 nella seconda e terza “finestra” di qualificazione a EuroBasket 2025 e nell’estate prossima, in caso di qualificazione, affronteranno la rassegna continentale che si disputerà tra Lettonia, Finlandia, Polonia e Cipro. Attualmente l’Italia è al comando della classifica del gruppo B con due vittorie in due partite contro Turchia e Ungheria. A novembre sono previste due gare contro l’Islanda (in trasferta il 22 novembre e in casa, con sede da definire, il 25 novembre). Chiusura il 20 febbraio in trasferta contro la Turchia e il 23 febbraio in casa contro gli ungheresi“.

Pozzecco è sulla panchina azzurra dalla metà del 2022, quando fu sostanzialmente esautorato (e all’improvviso) Meo Sacchetti, che nell’anno precedente era riuscito a centrare una qualificazione olimpica miracolosa in Serbia. Sulla panchina azzurra il Poz, già argento olimpico da giocatore, aveva raccolto i quarti di finale agli Europei 2022 (persi al supplementare con la Francia dopo un discusso finale di ultimo quarto) e anche ai Mondiali 2023, poi chiusi all’ottavo posto dopo le sconfitte contro USA, Lettonia e Slovenia.

Tra le varie notizie ulteriori dal Consiglio Federale, è stato varato il Progetto Italia per la prossima stagione, secondo presentazione di Salvatore Trainotti, direttore generale, e Gigi Datome, coordinatore attività del Settore Squadre Nazionali maschili. Si tratta di un lavoro di condivisione con il territorio di programma e principi del Club Italia, “sensibilizzando le Regioni a lavorare sui giovani ascoltando le necessità locali”. Ci saranno riunioni con allenatori e dirigenti, attività di comunicazione, allenamenti con i migliori prospetti, il tutto alla presenza di Pozzecco, Datome, coach Marco Sodini (responsabile del progetto) e Germano Foglieni.