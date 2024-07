Basket femminile, Venezia e Schio già ammesse alla fase a gironi della prossima Eurolega

In un’estate particolarmente negativa per il movimento italiano del basket femminile, con la Serie A che ha perso in un colpo solo tre club come Virtus Bologna, Virtus Eirene Ragusa e Oxygen Roma, arriva quest’oggi una buona notizia relativa alla prossima stagione di Eurolega. Il Bel Paese potrà schierare infatti due squadre nella regular season della massima competizione continentale.

Tra le 13 formazioni ammesse direttamente alla fase a gironi figurano anche le campionesse nazionali in carica dell’Umana Reyer Venezia ed il Famila Schio, finalista scudetto e vincente della Coppa Italia 2024. L’elenco comprende inoltre Fenerbahce (in trionfo nelle ultime due edizioni consecutive), Villeneuve d’Ascq-LM, Valencia, DVTK HUN-Therm Miskolc, ZVVZ USK Praga, Polkowice, Olympiacos, CBK Mersin, Tango Bourges, Perfumerias Avenida Salamanca e Uni Gyor.

Gli ultimi tre slot per la regular season verranno assegnati al termine dei Qualifiers, spareggi andata e ritorno che si terranno il 18 e il 25 settembre. Prenderanno parte alle qualificazioni Basket Landes, Casademont Zaragoza, KSC Szekszard, Besiktas JK, CSM Constanta e Zabiny Brno. Il sorteggio dei gironi di Eurolega si svolgerà il 18 luglio a Monaco di Baviera.