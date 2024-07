Basket femminile, l’Italia Under 20 domina senza problemi la Finlandia

Si è conclusa la seconda sfida per l’Italia Under 20 nella fase a gironi degli Europei di categoria e le azzurre hanno affrontato la Finlandia. Reduci dalla netta vittoria contro la Turchia, Matilde Villa e compagne sfidavano una formazione uscita sconfitta all’esordio e per l’Italia una chance per confermarsi al vertice della pool C. Ecco come è andata.

Dura, praticamente, metà primo quarto la resistenza della Finlandia, con l’Italia che nei primi minuti concede qualcosa di troppo in difesa e scavalla la metà del quarto sul 10-10. Ma a questo punto Matilde Villa e compagne cambiano marcia, con due triple di Carlotta Zanardi che firmano velocemente il +8 azzurro e poi Adele Cancelli che porta il parziale sul 12-0. A quel punto iniziano a gestire le italiane e si va al primo stop sul 26-16.

Non rallenta l’Italia a inizio secondo quarto, con due canestri di Matilde Villa ad allungare il vantaggio e l’azzurra già in doppia cifra. Non possono molto le finlandesi, con la superiorità azzurra che è palese e match in totale controllo delle italiane. A 4’16” dall’intervallo è Ramona Tomasoni a firmare il +20 per l’Italia, un vantaggio che più o meno viene mantenuto fino all’intervallo, con le azzurre che vanno al riposo avanti 42-21.

Azzurre che assolutamente gestiscono il match, senza dover spingere particolarmente per restare attorno ai 20 punti di vantaggio. E nella seconda metà del terzo quarto alzano ancora il ritmo, arrivando anche a superare i 30 punti di vantaggio in un match ormai chiuso e si va all’ultimo stop sul 63-34. Così l’ultimo quarto ha poco da dire dal punto di vista agonistico, valido solo per le statistiche che dicono, così, che l’Italia vince anche la seconda partita degli Europei imponendosi 83-49 contro la Finlandia, con 19 punti (e 5 assist) per Matilde Villa, 14 punti per Sophia Lussignoli, 10 per Adele Cancelli e 8 per Cristina Osazuwa e Carlotta Zanardi.