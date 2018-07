Basket, Europei femminili Under 20: pazzesca rimonta delle azzurrine contro la Francia. 76-69 e primo posto nel girone

Due su due per l’Italia femminile agli Europei Under 20 femminili. Stavolta il successo arriva con molta più fatica: finisce 76-69 contro la Francia, con le azzurrine sotto per tre quarti del match. Consolidata la leadership con una partita di vantaggio e domani alle 15:45 sfida alla Svezia.

Situazione di equilibrio nella prima frazione: Myriam Djekounade apre le danze realizzando tutti e due i tiri liberi, ma è immediata la risposta di Lorela Cubaj. Il primo vantaggio delle azzurre arriva dopo quasi due minuti grazie a Martina Fassina dalla lunetta. Le due formazioni si scambiano ripetutamente il comando provvisorio. La palla rubata con il contropiede di Tima Pouye pare tagliare le gambe alla nazionale italiana (7-10), invece arriva la reazione con Anna Togliani che realizza quattro punti consecutivi e riporta avanti l’Italia (13-11). Nel finale la Francia rimette la freccia per il +3 dopo la prima sirena di fine quarto sul punteggio di 17-20.

Ci prova Olbis Futo Andre tra le fila delle azzurrine a ricucire il distacco, poi Beatrice Del Pero le riporta in vantaggio (21-20), ma dopo una prima metà di periodo in equilibrio, le transalpine compiono un allungo importante nella seconda parte, fino ad un massimo vantaggio di +7 al sesto minuto (strappo che viene in parte ricucito dalla tripla di Anna Togliani). Ma a meno di un minuto dalla conclusione la nazionale francese piazza un break di 6-0 che mette in seria difficoltà il quintetto nostrano, con il secondo quarto che si conclude sul risultato di 28-38.

All’inizio della ripresa dopo l’intervallo lungo il gap oscilla tra gli 8 e 10 punti, le francesi continuano a gestire il vantaggio che tocca il massimo distacco a 7:13 sul punteggio provvisorio di 45-33. Da lì Lorela Cubaj e Giulia Togliani risvegliano gli animi della nazionale italiana con un parziale di 6-0 in un minuto e mezzo che le riporta a -6. Continua l’assalto delle azzurrine che riescono a riportarsi sotto di sole 3 lunghezze a 3:47, con la Francia costretta al timeout. Non succede niente per il restante minuto fino a che Naomi Mbandu torna a muovere la retina oltre l’arco dei 6,75m. Nussuno stravolgimento fino alla fine del quarto, con il risultato di 51-55 per la formazione transalpina.

Nonostante un inizio dell’ultimo periodo molto complicato per le nostre portacolori (54-62 dopo poco più di due minuti), le ragazze di Sandro Orlando non si danno per vinte e iniziano la splendida rimonta. Salgono in cattedra Fassina e Trucco, parziale di 9-0 per il primo vantaggio dopo più di 20 minuti a 4:38. La Francia si riporta avanti soltanto una volta a 3:50 (64-65) grazie ai tiri liberi di Marie-Paule Fropposi, ma dopo due decine di secondi la situazione viene ribaltata definitivamente. Il match si conclude con l’allungo delle azzurrine fino al 76-69 dopo 40 minuti di gioco. Ben quattro italiane in doppia cifra: Lorela Cubaj (16 punti), Martina Fassina (14), Olbis Andre e Valeria Trucco dalla panchina (rispettivamente 11 e 10 punti). Tra le avversarie top scorer della partita Tima Pouye con 19 punti a referto.













Foto: FIBA Official Site