Basket, Europei Under 20 femminili: Italia sconfitta in semifinale dalla Serbia, domani la finale per il 3° posto

Lorela Cubaj | Credits: FIBA Official Website / Eurobasket Women Under 20

L’Italia esce sconfitta dalla semifinale europea Under 20 femminile. La Serbia ha vinto l’incontro col punteggio di 58-64 dopo un tempo supplementare, approfittando di una nazionale azzurra che ha visto il canestro tapparsi e le occasioni svanire sotto diversi errori che sono costati particolarmente cari. Per le ragazze di coach Sandro Orlando, migliori tabellini per Olbis Andrè e Martina Fassina con 11 punti, ma si segnalano anche i 12 rimbalzi di Lorela Cubaj e il 3/5 da tre di Beatrice Del Pero. La Serbia ha vinto coi 15 punti di Teodora Turudic e coi 13 di Marija Stojanovic, ma l’MVP è risultata Mina Djordjevic con 9 punti e 10 rimbalzi.

Dopo un minuto senza canestri, il primo lo segna Verona partendo da parte a parte del campo. La Serbia, però, c’è e si vede, con Bojovic che realizza quattro dei primi sei punti. Dal 4-6 Serbia, la difesa, Andrè e Cubaj costruiscono il parziale di 9-0 che porta l’Italia al primo serio allungo della partita. Le serbe, però, non ci stanno, e con Bojovic prima e Turudic poi riducono il gap, tornando avanti fino al 18-16 di fine primo quarto causato dalla tripla sulla sirena di Djordjevic.

Il secondo periodo lo apre Parmesani da tre, ma è destino che la partita non possa essere presa subito in carico da una delle due squadre. Andrè e Anna Togliani riportano le azzurre sul 25-21, ma si accende Djordjevic che riporta le serbe avanti sul 25-26; a quel punto, è Verona a ristabilire il vantaggio azzurro con una tripla. Nella seconda metà del periodo, entra in scena Cubaj che fa qualsiasi azione utile sul campo, tra punti, rimbazi e difesa. Sul 34-30, firmato da Verona con un’azione che confonde l’intera difesa serba, c’è il time out chiamato da Milos Pavlovic. Fassina firma quattro punti di fila per il 38-30, prima che Stojanovic segni, dall’angolo, la tripla che chiude le prime due frazioni sul 38-33 per l’Italia.

Al rientro in campo, di colpo, non si segna praticamente più e prevalgono le difese: il parziale, in 10 minuti, è di 6-8 per la Serbia, che trova due triple di Stojanovic per avvicinarsi. L’Italia trova tre punti all’inizio, con Anna Togliani da tre, e tre verso la fine, con un libero e un jumper di Fassina. Nel frattempo si palesano i problemi di falli della Serbia, con tre giocatrici a quota tre. Si va negli ultimi 10 minuti con le azzurre avanti 44-41.

Sono due punti di Stojanovic e due di Bojovic a riportare la Serbia avanti di un punto a inizio ultimo periodo. Le due formazioni, a questo punto della partita, non riescono più a staccarsi l’una dall’altra, con continui capovolgimenti di fronte. La Serbia trova buoni tiri da Turudic, l’Italia fatica a far girare palla e a segnare, tolta una tripla fuori dai giochi di Del Pero, rimanendo troppe volte a impostare sul perimetro. A 1’45” dalla fine, una brutta persa di Fassina porta le serbe avanti 53-56. A quel punto, prima Giulia Togliani provoca il quinto fallo di Naumcev, poi Fassina sbaglia in entrata, riprende il rimbalzo e scarica per Del Pero: tripla, 56-56 e secondo time out in pochi secondi con 1’28” da giocare. Si sbaglia di tutto: una persa banalissima di Katanic, un tiro dalla media (che ci sta) sbagliato da Fassina, un lay-up incredibilmente fallito da Djordjevic. A 34″4 dalla fine, altro time out chiamato da Orlando. Alla ripresa, Giulia Togliani rimane col pallone in mano per troppi secondi, poi serve Cubaj che alza un pallone lunghissimo per Fassina, che è sfortunata. L’ultimo tiro è di Stojanovic, su cui la succitata Giulia Togliani difende bene: il sottomano della serba non entra e si va al supplementare.

Nell’overtime si sbaglia tanto, tantissimo. L’Italia non realizza più canestri, la Serbia trova le triple di Raca dopo un minuto e mezzo e di Katanic dopo tre, scavando un solco decisivo nell’incontro, perché l’Italia non recupera più. Gli unici due punti azzurri del supplementare vengono dai liberi di Fassina; finisce 58-64, la Serbia va in finale, l’Italia dovrà giocare per il terzo posto domani alle ore 18.

ITALIA-SERBIA 58-64 (OT)

ITALIA: A. Togliani 6, Verona 9, G. Togliani, Smorto, Fassina 11, Del Pero 9, Parmesani 3, Cubaj 6, Trucco 3, Andrè 11, Cecili, Castello. All. Orlando

SERBIA: Naumcev, Djordjevic 9, Vujisic 2, Jovancevic ne, Radulovic 2, Zukanovic, Turudic 15, Bojovic 8, Raca 9, Vuckovic ne, Katanic 6, Stojanovic 13. All. Pavlovic

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIBA Official Website / Eurobasket Women Under 20