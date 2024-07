Basket femminile, l’Italia Under 17 cala il tris battendo nettamente il Messico ai Mondiali. Ora gli ottavi con l’Argentina

L’Italbasket femminile Under 17 concede il tris ai Mondiali di categoria in Messico! Le ragazze tricolore sconfiggono nettamente le padrone di casa col punteggio di 70-41, in un match condotto dalla palla a due fino alla sirena finale senza concedere possibilità alle avversarie. Percorso netto finora per la rappresentativa del Belpaese, che ora negli ottavi di finale incrocerà l’Argentina (gara in programma domani 18 luglio alle 2:00 ora italiana). Olivia Ostoni protagonista assoluta con 21 punti, insieme ad Emma d’Este capace di piazzare una doppia doppia da 13 punti e ben 20 rimbalzi. 12 punti per Nicole Torresani, mentre per le messicane la top scorer è Maria Fernanda Romero Reyes con 10 punti.

Acuna sblocca il punteggio dopo più di un minuto (0-2), con l’Italia che prende le misure e parte subito bene con un parziale di 10-0 per mettere la freccia grazie a Francesca Baldassarre (10-2). Il Messico prova a scuotersi con un piazzato di Castillo ed un tiro dalla lunetta di Romero Reyer (12-6), ma Marianna Zanetti si prende la scena in penetrazione prima e segnando poi i liberi del +7 alla prima sirena (15-8).

Nel secondo quarto Enriquez piazza il canestro del -5 (15-10), con le padrone di casa che dalla lunetta rosicchiano qualche punto per tornare a contatto (15-12). L’Italia non ci sta e firma un contro-parziale di 7-0 firmato Cavazzuti-Gorini per il vantaggio in doppia cifra (22-12). Almazan brucia la retina dall’arco (22-15), con Olivia Ostoni che risponde subito con la stessa moneta (25-15). Due tiri a cronometro fermo di Romero Reyes fissano il punteggio sul 25-17 prima dell’intervallo lungo.

Le messicane escono decisamente meglio dagli spogliatoi: break di 9-0 e -1 (25-24), con la partita che sembra riaperta. Ci pensa Emma d’Este a suonare la carica per le azzurrine (29-24), con una penetrazione di Emma Giacchetti e la bomba di Olivia Ostoni che ristabiliscono il +10 (36-26). Le padrone di casa sembrano accusare il colpo senza riuscire a replicare, con l’Italia che non alza il piede dall’acceleratore e vola a +28 all’ultima pausa breve del match dopo il piazzato di Giorgia Gorini (46-28).

Nell’ultimo quarto il copione non cambia, con le ragazze di coach Giovanni Lucchesi che continuano a mantenere elevata l’intensità aggiornando costantemente il massimo vantaggio: la tripla di Olivia Ostoni vale il +21 (51-30), con Nicole Torresani che si rende protagonista di due canestri in fila (56-33). Per il Messico è notte fonda, con Olivia Ostoni che ha la mano caldissima da lontano per sei punti consecutivi del +31 (64-33). Romero Reyes cerca di scuotere le compagne con il 2/2 a cronometro fermo (68-36), mentre scorrono i titoli di coda: un piazzato per parte di Olivia Ostoni e di Anna Medina siglano il 70-41 finale con cui l’Italia si aggiudica la sfida odierna, completando la fase a gironi con tre vittorie in altrettante partite fin qui disputate.