Basket femminile, l’Italia concede il bis ai Mondiali U17. Le azzurre dominano con il Mali

Buona anche la seconda per l’Italia ai Mondiali Under 17 di basket femminile. Le azzurre di coach Lucchesi hanno superato il Mali per 85-51 e sono così già certe di chiudere in prima posizione il proprio girone. Mercoledì si chiuderà la prima fase contro il Messico e poi ci sarà l’ottavo di finale contro l’ultima classificata del gruppo A, che sarà la perdente della sfida tra Argentina e Finlandia.

La miglior marcatrice delle azzurre è stata Francesca Baldassarre con 19 punti. Ancora un’ottima prestazione, dopo quella all’esordio con la Nuova Zelanda, per Isabel Hassan (16 punti). In doppia cifra anche Giorgia Gorini (10), mentre ottimo il contributo di Emma Giacchetti, che ha messo a referto 6 punti, 8 assist ed 8 rimbalzi.

L’Italia ha avuto un buon avvio (9-4). La tripla di Gorini vale anche il +6 a due minuti dalla prima sirena. Il finale di quarto, però, è tutto di marca africana, con il Mali che chiude avanti il primo quarto 16-14. Le azzurre, però, piazzano un parziale di 20-1 nel secondo quarto che spacca la partita. Il Mali segna appena due punti nei secondi dieci minuti, con l’Italia che si presenta negli spogliatoi in vantaggio per 36-18.

Il copione della partita non cambia anche alla ripresa del gioco. L’Italia domina e arriva sul +23 (47-24) a metà terzo quarto. Il match si surriscalda purtroppo per un pugno ricevuto da Cerè a gioco fermo, che porta poi all’espulsione di una giocatrice africana e di tre componenti dello staff tecnico del Mali. La squadra africana perde la testa completamente e commette cinque falli in appena un minuto nell’ultimo quarto con le azzurre avanti già sul +30. Alla fine termina 85-51 e l’Italia festeggia la seconda vittoria.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

MALI – ITALIA 51-85 (16-14, 2-22, 22-36, 11-13)

MALI: Diarra 2, Ndiaye 2, Bathe 1, Mariko 4, Keita 13, Traorè 2, Dembele 6, Diarriso 2, Samake M. 4, Samake A., Singare 9, Ouattara 6

ITALIA: Giacchetti 6, Bernasconi 1, Ostoni 5, Baldassarre 19, Gorini 10, Hassan 16, Cerè 4, Volpato 2, D’Este 2, Torresani 9, Cavazzuti 7, Zanetti 4