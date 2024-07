Basket femminile: Italia mai davvero in partita, Francia in semifinale ai Mondiali Under 17 2024

Si chiude ai quarti di finale il percorso verso i piani alti dell’Italia ai Mondiali Under 17 femminili in corso di svolgimento a Leon, Messico. La squadra allenata da Giovanni Lucchesi non riesce mai realmente a entrare in partita contro la Francia, che stacca il pass per le semifinali con il punteggio di 51-83. Nonostante una Isabel Hassan da 17 punti, i problemi in casa azzurra sono tanti nell’altra metà campo. Quattro le francesi in doppia cifra, a partire da Sarah Cissé a quota 17. Per le transalpine ora una tra Giappone e USA, mentre al di qua delle Alpi sarà tabellone 5°-8° posto.

L’inizio dell’Italia è semplicemente da incubo, almeno a livello offensivo, ma anche in parte a livello difensivo. La (quasi) sola cosa degna di nota è una gran stoppata di Hassan, in mezzo a un mare che trascina sempre più in basso la squadra, sommersa da Risacher, Loubens e Kavoka. Sullo 0-14 è poi la classe 2009 la prima a segnare per le azzurre da oltre l’arco. Lo sblocco arriva a 3′ dalla fine del primo quarto, con Giacchetti in gran transizione, Cerè e Hassan che riducono a 9 le lunghezze di distacco. Non ci pensano due volte, le transalpine, a rialzare i giri del motore su entrambi i lati del campo, e Risacher completa la collezione con il canestro da rimbalzo in attacco dell’11-27 dopo 10′.

Alla ripartenza la selezione azzurra prova a riprendere vita, se non altro grazie a una difesa che regge meglio le molte iniziative francesi. Si arriva fino al -10 (20-30) firmato Zanetti, poi Kavoka e una fiammata di Lubens ricacciano indietro l’Italia fino al -17. I problemi nella propria metà campo le giocatrici allenate da Lucchesi li hanno, e anche l’uscita dal timeout sul 20-37 è (molto) complessa, fino al -20 toccato col jumper di Dalstra. Baldassarre e poi Hassan col gioco da tre punti riescono a ricucire in parte la situazione, all’intervallo è 26-41.

Non migliorano le cose al ritorno sul parquet. Il vero e grosso problema è Cissé, che diventa un’autentica dominatrice per larghi tratti della terza frazione, con l’Italia che non è in grado di scendere sotto le 15 lunghezze di ritardo. Le azzurre ci provano con le giocatrici meno in vista finora e con Giacchetti, ma le transalpine hanno sempre il controllo della situazione e, per non farsi mancare nulla, c’è l’affondo di Dalstra per il +25 (35-60) nel finale di quarto, che finisce 37-60. L’ultimo periodo serve solo per dare una forma effettiva al risultato finale, che è 51-83.

ITALIA-FRANCIA 51-83

ITALIA – Giacchetti* 6, Bernasconi 2, Ostoni 3, Baldassarre* 5, Gorini 6, Hassan* 17, Cerè 4, Volpato, D’Este* 2, Torresani*4 , Cavazzuti, Zanetti 2. All. Lucchesi

FRANCIA – Rousseliere 3, Simplot*, Kavoka* 6, Broliron 7, Risacher* 15, Bentoumi 2, Tournebize 2, Loubens* 15, Otto 3, Cissé* 17, Dalstra 13, Poilve. All. Guppillotte