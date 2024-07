Basket: EuroCup 2024-2025, sorteggiati i gironi con Trento e Venezia presenti

Poche decine di minuti fa è stato effettuato il sorteggio della stagione regolare di EuroCup, che mantiene il format con due gruppi da dieci squadre con un complessivo di diciotto giornate da disputare. Presenti due formazioni italiane, Trento e Venezia, con il ritorno dei campioni in carica del Gran Canaria che hanno declinato la possibilità di giocare in Eurolega.

Questo il gruppo A: Hapoel Shlomo Tel Aviv (Israele), Dreamland Gran Canaria, Joventut Badalona (Spagna), ratiopharm Ulm (Gemania), Buducnost VOLI Podgorica (Montenegro), Besiktas Fibabanka Istanbul, Bahcesehir College Istanbul (Turchia), Wolves Twinsbet Vilnius (Lituania), Dolomiti Energia Trento (Italia), Trefl Sopot (Polonia).

Così, invece, il gruppo B: Valencia Basket (Spagna), Hapoel Bank Yahav Jerusalem (Israele), Cosea JL Bourg-en-Bresse (Francia), Turk Telekom Ankara (Turchia), Umana Reyer Venezia (Italia), Aris Midea Salonicco (Grecia), 7bet-Lietkabelis Panevezys (Lituania), Cedevita Olimpia Lubiana (Slovenia), Veolia Towers Amburgo (Germania), U-BT Cluj-Napoca (Romania).

Il calendario verrà rilasciato in un secondo momento. Le prime sei di ogni raggruppamento andranno ai playoff, con le prime due, in particolare, che avranno accesso ai quarti di finale e le altre che disputeranno gli ottavi. Gara secca per ottavi e quarti, serie al meglio delle due su tre per semifinale e finale. La regular season andrà avanti dal 24 settembre 2024 al 5 febbraio 2025. Gli ottavi di finale si giocheranno il 4-5 marzo, i quarti l’11-12, le semifinali dal 25 marzo al 2 aprile e la finale dall’8 al 16 aprile, salvo variazioni.