Basket, allarme in casa USA per il problema al polpaccio di Durant. Kerr: “Procediamo giorno per giorno”

Dopo Kawhi Leonard, sostituito da Derrick White, anche Kevin Durant è a rischio forfait in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Sarebbe un’assenza sicuramente molto pesante per il Dream Team americano, che può comunque contare su un roster stellare pronto a dominare il torneo olimpico di basket maschile per cancellare la brutta figura degli ultimi due Mondiali.

Durant, grande protagonista con la maglia della nazionale a stelle e strisce in occasione delle vittorie al Mondiale 2010 e alle Olimpiadi di Londra 2012, Rio 2016 e Tokyo 2021, è ancora fermo attualmente per un infortunio al polpaccio e non si sta allenando insieme ai suoi compagni di squadra nel percorso di avvicinamento alla rassegna a cinque cerchi.

“Ci sono ancora un paio di settimane prima di prendere decisioni sulla squadra. Procediamo giorno per giorno. Non abbiamo ancora discusso della possibilità di sostituire Durant perché siamo fiduciosi che sia recuperato per quando dovremo giocare“, ha dichiarato l’head coach statunitense Steve Kerr a proposito delle condizioni fisiche del giocatore dei Suns (fonte: Ansa).