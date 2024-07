Basket, Alessandro Magro si siede sulla panchina dei BC Wolves di Vilnius

Nuova avventura all’estero per Alessandro Magro, dopo che il coach ha salutato la Germani Brescia, con cui ha raggiunto quest’anno le semifinali di Serie A. Il tecnico di Castelfiorentino, infatti, ha firmato un contratto con i BC Wolves di Vilnius, formazione che partecipa all’EuroCup. Per Magro un 1+1 in Lituania, terza esperienza all’estero per lui dopo essere stato sulle panchine del Lokomotiv Kuban in Russia e del Dąbrowa Górnicza in Polonia.

Magro ha iniziato la sua carriera come assistente del Basket Livorno (2004-05), prima di passare alla Viola Reggio Calabria (2005-06) e alla Mens Sana Siena (2006-14). La sua prima esperienza da head coach è stata alla Fulgor Omegna (2014-16), prima di tornare a fare da secondo a Brescia (2016-19) e alla Lokomotiv Kuban (2019-20). Allenatore capo in Poloniacon il MKS Dabrowa Gornicza (2020-21) dal 2021 è stato capo allenatore a Brescia, conquistando nel 2023 la Coppa Italia.

“Cercavamo un allenatore ambizioso, carismatico, un ottimo stratega con solide conoscenze ed esperienza per diventare il capo allenatore della squadra. Alessandro Magro possiede tutte queste qualità” ha detto il direttore sportivo dei Wolves, Donatas Zavackas.

“È un allenatore relativamente giovane, ha imparato da mentori di alto livello come Luca Banchi, ha lavorato con squadre giovanili e seniores, e ha esperienza nei tornei europei. Congratulazioni all’allenatore per l’ingresso nel club e inizieremo subito a lavorare sulla preparazione per la prossima stagione” ha concluso Zavackas.