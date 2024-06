Basket, Alessandro Magro e il Brescia si separano: il coach ha vinto una Coppa Italia con la Germani

Arriva una notizia detonante nel mondo del basket italiano e in particolare della Germani Brescia. Alessandro Magro dalla prossima stagione non sarà più il coach della squadra lombarda: come si legge nel comunicato, non ci sono le condizioni affinché le due parti proseguano il percorso insieme, nonostante altri due anni di contratto.

Magro che è stato uno dei migliori allenatori dell’ultima LBA, avendo portato il suo Brescia al terzo posto durante la regular season. Nel suo percorso dal 2021, aveva raggiunto un altro posto nella regular season 2021/2022 e aveva messo la ciliegina sulla torta nel 2022/2023 con la Coppa Italia, battendo nel percorso Virtus Bologna e Olimpia Milano.

Probabile che dietro a questa separazione consensuale ci sia un’offerta dall’estero: nei giorni scorsi voci di corridoio parlavano di un’offerta importante del BAXI Manresa in Spagna, squadra che disputa la Basketball Champions League. Le voci sul successore riguardano soprattutto Peppe Poeta che è attualmente assistente di Ettore Messina all’Olimpia.