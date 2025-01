Basket, Trento cede anche ai Wolves di Vilnius in EuroCup

Si è conclusa da poco alla Il T Quotidiano Arena la sfida tra la Dolomiti Energia Trento e i Wolves Twinsbet Vilnius, match valevole per la diciassettesima, e penultima, giornata della prima fase dell’EuroCup di basket. Match ormai senza importanza per la formazione italiana, matematicamente fuori dalla corsa playoff, mentre fondamentale per i lituani. Ecco come è andata.

Avvio difficile per i due attacchi, con il primo canestro che arriva solo dopo 137” di gioco e sono gli ospiti a marcare. Trento è bloccata, non trova spazi e canestri e, così, è Vilnius ad allungare con tre triple per il parziale di 0-11 dopo 4 minuti di gioco. Non si fermano i lituani, mentre non si sbloccano i trentini e si arriva a metà quarto già sul +14 per gli ospiti. È una tripla di Zukauskas a dare i primi punti a Trento, con i padroni di casa che nella seconda metà del primo quarto provano a riaprire il match, ma nel finale riallungano i Wolves e si va al primo stop sull’11-25.

Il secondo quarto inizia con il nuovo massimo vantaggio per i lituani sul +16 e un match che sembra incanalato sulla strada per Vilius, con gli ospiti che hanno molte più motivazioni sul parquet della Il T Quotidiano Arena. Inizia, così, un elastico che vede, però, i padroni di casa non scendere sotto la doppia cifra di svantaggio fino al 4’, quando dalla lunetta Ellis firma il -9. Prova, così, a riaprire i giochi Trento toccando il -6, ma subito reagiscono i lituani e riallungano andando al riposo lungo sul 30-40.

Altro strappo dei Wolves a inizio ripresa per il nuovo +14, con il match che dopo l’allungo iniziale del primo tempo vede le due formazioni rimpallare, con il punteggio che resta però stabile attorno alla doppia cifra di vantaggio per gli ospiti. A 4’ dalla fine il canestro di Garrison Brooks costa il -18 per la Dolomiti Energia, nuovo massimo vantaggio per Vilnius. Non cambia la musica negli ultimi minuti del terzo quarto e si va all’ultimo stop sul 50-68. L’ultimo quarto non ha più molto da dire, con Vilnius che prima allunga ancora di più, poi controlla e gestisce il vantaggio, con i Wolves che vincono così 70-96. Top scorer Andrew Andrews con 19 punti, mentre in casa Trento ci sono gli 11 di Saliou Niang.