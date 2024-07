Baseball: Italia vincente anche sull’Austria negli Europei Under 18 2024

Seconda vittoria su due per l’Italia agli Europei Under 18 di baseball in corso di svolgimento a Regensburg, Germania. La squadra guidata dal manager Guglielmo Trinci supera per 10-0 l’Austria, soprattutto grazie all’accoppiata sul monte formata da Marelli e Baldassarri, capaci di concedere in due appena una coppia di valide agli austriaci.

Un match, questo, che inizia con l’Italia non in grado di andare a segno per i primi due inning. Ci riesce nel terzo: da un bunt di Barbona nasce una serie di situazioni che porta a Garavaglia colpito: lo stesso Barbona può così firmare l’1-0. Il 2-0 è opera del singolo di De Cristan, il 3-0 arriva su base su ball a basi piene con Resca ad avere la mazza in mano.

Nel quinto inning gran cosa di Taschini, che spedisce un doppio a destra per assicurarsi tre punti e il 6-0. Nel sesto, invece, di punti ne entrano quattro, con doppio da due di Mazzanti, singolo di Cornelli e poi Magnani colpito con le basi piene. Prossimo impegno con la Croazia domani alle 10:00.

Queste le parole di Trinci a fine match al sito della FIBS, che restano però molto critiche: “Brutta partita giocata, brutto approccio. Mi dispiace dirlo, ma si è vista la solita mentalità degli italiani che snobbano la gara. Non si può, alla quarta ripresa, avere messo insieme solo tre valide, con dieci uomini lasciati sulle basi. Bastava un po’ più di attenzione nel box di battuta sulla scelta dei lanci e la partita si risolveva prima. In questa maniere risparmiavamo qualche lancio ai pitcher. Ma, ripeto, è stato brutto l’approccio alla partita. Avevamo fatto una riunione prepartita perché ci eravamo accorti, noi dello staff, che i ragazzi avevano notato che i loro avversari non avevano fatto bene diamante. Se noi vogliamo vincere il campionato europeo queste partite devi chiuderle già al primo inning. Così hai la possibilità di lasciare i lanciatori per le prossime uscite. L’approccio deve essere tutt’altro: di fronte fortunatamente avevamo l’Austria, se c’era l’Olanda penso che sarebbe finita per manifesta a favore loro“.