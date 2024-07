Baseball: Italia, brividi e finale agli Europei Under 18 2024! Battuta la Gran Bretagna, ora la Germania

Con parecchi brividi, l’Italia è in finale degli Europei Under 18 di baseball in corso di svolgimento a Regensburg, Germania. Gli azzurrini vincono per 6-5 una semifinale durissima, finita all’extra inning, contro la Gran Bretagna, e giocheranno per il titolo domani alle 19:00 contro la Germania, capace di battere i Paesi Bassi con un perentorio 6-1.

Fuochi d’artificio nell’inning d’apertura, in cui la Gran Bretagna si presenta con due singoli punto, uno da 2 RBI (Allen, per Kreamer e Lebel) e uno da 1 (Warrington, per Allen già capace di rubare la seconda base). Subito viene cambiato il pitcher azzurro, che da Sabatini diventa Marelli, e si riesce a fermare l’offensiva. Pronta, nella parte bassa, la replica di Taschin: fuoricampo da due punti, 2-3. Nel secondo quasi arriva il pareggio con un triplo di Mazzanti al centro, ma nulla ancora accade.

La quinta ripresa è quella buona, con una serie di colpiti, basi su ball e basi rubate che portano Di Persia al singolo del 3-3 (per Magnani) e Taschin a segno su errore difensivo britannico. Parrebbe tutto prossimo a finire, e invece nella settima la Gran Bretagna si ritrova con le basi piene e un solo out. Risultato: volata di sacrificio di Warrington, Kraemer firma il 4-4 e, stante un ultimo attacco azzurro senza scossoni, si va all’extra inning.

Warrington e White vengono posti in seconda e prima, ma una palla mancata li porta entrambi ad avanzare. Caughlin finisce per trovare un’altra volata di sacrificio, questa buona per Warrington che sigla il 5-4, che non diventa 6-4 per l’eliminazione a fine diamante di White. L’Italia risponde con Di Persia e Bernardis sulle prime due basi e chiude subito la questione: doppio di Staurenghi, i due corrono e siglano un punto dopo l’altro, azzurri in finale.