Baseball, l’Italia Under 18 è Campione d’Europa! Gli azzurrini superano in finale la Germania

Un sogno che si realizza. Al termine di una cavalcata a dir poco trionfale la Nazionale italiana Under 18 baseball ha vinto i Campionati Europei 2024 di categoria, chiudendo uno splendido percorso netto che ha incendiato la settimana a Ratisbona. Un successo che vale doppio, in quanto arrivato superando in finale proprio i padroni di casa della Germania con il risultato di 3-1.

Una partita certamente tirata quella degli azzurrini, bravi a sbloccare subito il risultato fin dal primo inning per merito di un lancio pazzo di Cornelli con le basi piene. Il raddoppio arriva invece al terzo turno, quando De Cristian realizza un doppio a destra, consentendo a Taschin di timbrare.

Tenendo egregiamente gli attacchi teutonici, l’Italia firma il tris al quinto inning con un singolo a destra di De Cristian e il relativo sigillo di Sabatini. La Germania si farà vedere solo nell’ultimo atto, riuscendo però ad accorciare le distanze soltanto di un’unità con un doppio di Richard e il sigillo di Stockhaus.

Alla fine sarà 3-1, ciliegina di una rassegna continentale che ha rasentato la perfezione, in cui la compagine tricolore ha dimostrato qualità e superiorità in ogni sfida. Una vittoria strameritata.