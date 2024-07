Baseball: azzurrini indomabili agli Europei U18! L’Italia batte 9-3 la Germania e chiude la prima fase al primo posto

Prosegue il sogno della Nazionale italiana Under 18 di baseball, impegnata in questi giorni ai Campionati Europei 2024 di categoria in fase di svolgimento a Ratisbona. Nell’ultimo match della prima fase i nostri ragazzi (già qualificati alle semifinali) hanno infatti sconfitto per 9-3 i padroni di casa della Germania, chiudendo così in testa in solitaria al raggruppamento A.

Gli azzurrini hanno sfoderato la loro mano pesante sin dal primo attacco, mettendo a referto ben quattro punti con una base su ball concretizzata da Cornelli e Barbona, una hit by Pitch di De Cristian e un sacrificio di Staurenghi che ha mandato a referto Taschin.

I teutonici incassano il colpo, non riuscendo a produrre pressoché nulla per praticamente tutta la durata della disputa.L’Italia allora ne approfitta, aumentando il vantaggio di tre unità nel quarto inning sfruttando un passo falso degli avversari che ha permesso Staurenghi di firmare il 5-0, un sacrificio di Barbona e un lancio pazzo di Cornelli.

Poi, al penultimo atto, ci sarà spazio poi altri due sigilli grazie alla base su ball di Taschin e il punto di Cornelli. Sarà solo alla fine che arriverà una risposta della Germania che, nell’attacco finale, rende meno pesante il passivo accorciando le distanze con tre punti. Domani, sabato 13 luglio, gli azzurri sfideranno alle 18:00 la Gran Bretagna, in una sfida dai contorni inediti.