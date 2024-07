Baseball: Italia, prima vittoria nella Haarlem Week. Spagna travolta

Arriva la prima vittoria della Haarlem Baseball Week 2024 per l’Italia. La squadra azzurra non fa sconti alla Spagna, battendola con un perentorio 10-3 maturato per metà, come intuibile, con un attacco che gira benissimo, per l’altra metà con un valido lavoro di Gabriele Quattrini al lancio. In precedenza erano arrivate le due sconfitte contro Paesi Bassi e USA (questi ultimi rappresentati da una selezione NJCAA).

Eppure il primo inning non parte nel migliore dei modi per la squadra azzurra, che si ritrova le basi riempite dagli spagnoli, in grado di colpire col singolo di Valerio che manda a segno Beltre per lo 0-1. Prontissima la risposta italiana nella parte alta del secondo, con il fuoricampo da due punti di Gamberini che si rivela di vitale importanza. Giunge l’immediato pari su lancio pazzo da parte di Galvan, ma subito dopo ci pensa Carrera a trovare un bellissimo singolo al centro che lancia i due corridori in base, Morresi e Batista, verso un importante 4-2.

Non accade più nulla di relativamente pericoloso per parecchio tempo, o almeno così fino alla parte alta della settima ripresa. Qui arriva il momento che spezza in due il match: con le basi piene, Agretti piazza un doppio a destra da par suo. Morresi, Batista e Carrera arrivano tutti a casa, 7-2 Italia e partita praticamente in ghiaccio. Galvan piazza il 7-3 su errore difensivo azzurro, ma la parola fine arriva da due fuoricampo, quelli di Gamberini da un punto e di Batista da due nell’ottava. Finisce così sul 10-3 ed è un bel segnale per l’Italia.

D’ora in avanti la squadra tricolore giocherà soltanto alle 11:30. Prima ci sarà la sfida al Giappone, poi quella a Cina Taipei (Taiwan). Per gli azzurri l’obiettivo realistico è ora quello di chiudere con due vittorie, il che potrebbe garantire un accesso tra le prime quattro in circostanze positive. In sostanza, una possibilità abbastanza concreta, ma da raggiungere.