Baseball: Italia fuori dalle prime quattro in Haarlem Week 2024. Fatale l’ottavo inning con Cina Taipei

L’Italia giocherà la finale per il 5° e 6° posto alla Haarlem Baseball Week 2024. La squadra azzurra, rimasta con la necessità di battere Cina Taipei (Taiwan) per sperare in un raggiungimento delle migliori quattro, deve invece cedere di fronte al team asiatico per 3-5 in virtù di un finale di gara non certo fortunato. L’ultimo confronto azzurro sarà con la Spagna, già fuori da qualsiasi gioco per i posti che contano.

Le cose per l’Italia sembrano mettersi subito bene, con Morresi che subito guadagna la base su ball e poi, una volta rubata la terza, sfrutta il singolo a destra di Carrera per siglare l’1-0. Un paio di occasioni di allungare gli azzurri le hanno: quella grossa è in mano a Gamberini nel quarto inning: doppio, poi va in terza, quindi c’è il walk di Monello, ma la difesa asiatica tiene.

Ed è qui, nella parte bassa dello stesso inning, che arriva il momento in cui i taiwanesi ribaltano la situazione. Doppio di Zheng, altro doppio di Yang molto a destra ed è 1-1. Ma non finisce qui: un errore difensivo azzurro manda proprio Yang a siglare l’1-2. La reazione azzurra arriva pronta nella parte alta della quinta ripresa, ed arriva con la base su ball di Carrera dopo due out che, poi, viene seguita dai singoli di Agretti e Gamberini che gli consentono di andare a pareggiare sul 2-2.

Fino al settimo inning Cina Taipei ha una maggiore capacità di dar fastidio al monte azzurro, ma l’Italia ha qualcosa di assimilabile a un’occasione nell’ottavo, con Celli e Gamberini che finiscono in prima e seconda base e là rimangono. Il cambio al lancio Andretta-Bassani, però, si rivela il momento chiave, perché i taiwanesi riescono a penetrare continuamente sui suoi lanci. Giungono tre punti, due da un doppio di Lai Chun e uno da un singolo di Chu: 2-5. L’Italia prova disperatamente il riaggancio, Paolini sfrutta anche un lancio pazzo per il 3-5, ma il recupero non si riesce a completare e così, dopo quasi tre ore, per gli azzurri svaniscono le speranze.