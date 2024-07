Softball: l’Italia a caccia della storia. Con il Canada è uno spareggio per il Super Round

Quello tra Italia e Canada sarà uno dei match clou di tutta la prima fase dei Campionati Mondiali 2024 di softball, rassegna in fase di svolgimento a Castions di Strada, in Friuli. In palio c’è infatti la qualificazione per l’ambito Super Round, il raggruppamento dedicato alle quattro migliori squadre di tutta la kermesse. E per la nostra Nazionale sarebbe una prima volta assoluta.

Ricapitoliamo la situazione. Dopo la vittoria di ieri sera ai danni proprio delle azzurre, gli Stati Uniti si sono assicurati il passaggio del turno avendo già sconfitto il Canada per 2-5. Una leadership scontata per le vincitrici delle ultime tre edizioni che con tutta probabilità firmeranno il tris nell’ultima sfida prevista contro la Cina.

Il Canada, che ha battuto la compagine asiatica per 2-7, è uscita con le ossa rotte nel turno inaugurale nel match contro le statunitensi, condividendo così insieme all’Italia il parziale di una vittoria e una sconfitta. La disputa dunque determinerà quale team potrà staccare il secondo posto nel girone.

Il pronostico, anche solo guardando il blasone, pende dalla parte delle nordamericane, che nel 2016 e nel 2018 si sono spinte fino al terzo posto. Tuttavia le nostre ragazze potranno contare sul grande affetto del pubblico di casa, elemento fondamentale per compiere un’impresa che assumerebbe dei contorni storici.

Sarà estremamente difficile, ma le azzurre possono affidarsi alle loro migliori interpreti per tenere bloccato l’attacco delle rivali e mettere sul piatto la tattica migliore per incidere. Ci sono tutti i presupposti per provarci fino alla fine.