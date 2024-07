Baseball: Italia, niente gioie al debutto in Haarlem Week. Dominio olandese alla prima

I Paesi Bassi dominano l’Italia nella prima partita della Haarlem Week 2024. Per gli azzurri, qui guidati da Gianguido Poma, un 4-0 subito dai padroni di casa che sa di tante cose. Da una parte c’è il sollievo per aver comunque tenuto in maniera abbastanza buona in difesa, dall’altra che l’attacco non riesca a segnare alcun punto fa suonare un campanello d’allarme. Ovviamente pieno credito va ai lanciatori olandesi, e soprattutto a Lars Huijer, autore di 10 strikeout nei sette inning giocati.

Di questi, è il primo che lancia subito la squadra casalinga, e l’aria si vede subito dal colpito di Bocchi su van der Meer. Bernadina con un doppio e Profar con un singolo fanno il resto: 1-0, che diventa 2-0 quando, nonostante Helder e Profar cadano in un doppio gioco, Bernadina riesce a finire il giro del diamante. L’Italia non sfrutta Paolini e Batista in seconda nella parte bassa e poi, nella terza ripresa, subisce il doppio di van der Meer, che poi avanza in terza su lancio pazzo e, su errore difensivo, piazza il 3-0.

Mentre gli azzurri in attacco non combinano granché, anche il cambio Di Raffaele-Bocchi sul monte cambia poco la situazione: walk di van der Meer, lancio pazzo che lo porta in seconda, singolo al centro di Helder e 4-0 Paesi Bassi dopo cinque inning. Nella parte bassa del quinto Angioi raggiunge la seconda base, ma senza altri effetti. Di fatto non succede più praticamente nulla per il resto della serata, e il risultato di 4-0 va in archivio.

Nelle altre partite di oggi Cina Taipei (Taiwan) ha battuto di stretta misura la Spagna per 2-1, mentre il Giappone ha sconfitto la rappresentativa della NJCAA che rappresenta gli Stati Uniti per 9-5. Sarà proprio il gruppo universitario americano che l’Italia affronterà domani mattina alle 11:30.