Badminton, Giovanni Toti cede a Shi Yu Qi e chiude le Olimpiadi al 14° posto

Giovanni Toti saluta le Olimpiadi di Parigi 2024 nella fase a gironi del singolare maschile del badminton, chiude al 14° posto finale ed eguaglia il piazzamento ottenuto a Rio 2016 da Jeanine Cicognini, ma in questa edizione l’azzurro ha anche conquistato, prima volta nella storia per un italiano, un successo.

Nel match odierno, che metteva in palio il primato nel Girone A e la conseguente qualificazione ai quarti, dato che agli ottavi il vincitore di questo raggruppamento usufruirà di un bye, l’azzurro, che nell’aggiornamento rilasciato ieri del ranking BWF si attesta al numero 79, affrontava il numero 1 del mondo, il cinese Shi Yu Qi.

Ancor prima dell’inizio, questa sfida, almeno sulla carta, aveva un destino segnato, ed in effetti il cinese non lascia scampo all’italiano: incamerato il primo game in un quarto d’ora con lo score di 21-9, l’asiatico si è ripetuto nella seconda frazione, vinta per 21-10 in 17′ di gioco.

Quella di Parigi 2024 resterà un’edizione storica dei Giochi per l’Italia del badminton e per lo stesso Giovanni Toti, dapprima risultato il primo azzurro a qualificarsi nel singolare maschile e poi il primo in assoluto a vincere un match alle Olimpiadi.