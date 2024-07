Badminton, Giovanni Toti nella storia: è il primo italiano a vincere un match alle Olimpiadi!

Giovanni Toti continua a riscrivere la storia del badminton italiano dopo essere stato il primo azzurro capace di qualificarsi ai Giochi nel singolare maschile, dato che in passato erano riuscite nell’impresa nel singolare femminile nel 2008 e nel 2012 Agnese Allegrini, poi 33ma in entrambe le edizioni, e nel 2016 Jeanine Cicognini, la quale si classificò 14ma.

L’azzurro, infatti, impegnato quest’oggi nell’incontro che segnava il proprio debutto olimpico, diventa anche il primo italiano in assoluto a vincere un match alle Olimpiadi, dal momento che Allegrini e Cicognini non avevano raccolto successi nelle loro partecipazioni.

Nel match odierno del Girone A, infatti, Toti, che nell’ultimo aggiornamento del ranking BWF si attesta al numero 80, affrontava l’atleta del Suriname, Soren Opti, che attualmente occupa il numero 273 del mondo: dopo aver incamerato il primo game per 21-8 in 12 minuti, l’azzurro era in vantaggio per 4-1 nel secondo, quando l’avversario si è infortunato ed è stato costretto a lasciare il campo in sedia a rotelle. Bel gesto di Toti, che è andato a consolare Opti, il quale era in lacrime.

Toti tornerà in campo mercoledì 31, quando affronterà il numero 1 del mondo, il cinese Shi Yu Qi, in un match che metterà in palio il primato nel Girone A e la conseguente qualificazione ai quarti. Quella sfida sulla carta ha un destino segnato, ma Toti è già entrato quest’oggi nella storia del badminton italiano.