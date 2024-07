ATP Umago, Luciano Darderi deve arrendersi a un grande Jakub Mensik negli ottavi di finale

Un talento notevole. Jakub Mensik (n.81 del mondo) è giocatore che ha già fatto parlare di sé, vista la giovane età (classe 2005). Grandi qualità che i troppi infortuni hanno un po’ affossato, ma nella serata di Umago (Croazia) contro Luciano Darderi (n.33 del ranking) la prestazione è stata super. Ci ha provato l’italo-argentino a rimanere aggrappato al match, ma il tennis del giovane ceco si è rivelato più completo e di un’efficacia a tratti disarmante. È un po’ così che si spiega il 6-4 6-3 di Mensik, prossimo avversario nei quarti di finale del cinese di Taipei, Tseng.

Nel primo set Darderi comincia meglio, sfruttando qualche errore di troppo con il dritto del giovane ceco. Con il passare degli scambi, però, Mensik trova la quadra del cerchio e per Luciano è sempre più complicato ottenere il punto. L’italo-argentino si salva nel quarto game, con una palla break annullata, ma poi subisce un doppio break nel sesto e nell’ottavo gioco che mette nelle condizioni il classe 2005 di servire per la frazione. Darderi è abile a trovare risposte molto profonde e a conquistare il contro-break, ma il servizio non dà una mano al n.33 ATP e il 6-4 sorride a Mensik.

Nel secondo set con grande grinta Darderi cerca di rimanere a galla, alzando anche un po’ più la voce nell’esecuzione dei colpi. Questo però non è sufficiente a evitare il break del sesto game, con un dritto anomalo che finisce in corridoio.

Il ceco è perfetto nella gestione dei turni alla battuta e quando è con l’acqua alla gola arrivano ace o servizio vincente. La partita si chiude sul 6-3 e Luciano, con grande sportività, si complimenta simulando il gesto del “togliersi il cappello”.