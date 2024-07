ATP Umago, Lorenzo Sonego supera il francese Muller e conquista i quarti di finale

Lorenzo Sonego ritrova i quarti di finale in un torneo del massimo circuito. Dopo quelli raggiunti ad Aprile a Marrakech, il tennista piemontese si rilancia sulla terra rossa di Umago, superando in due set il francese Alexandre Muller, giustiziere all’esordio di Matteo Arnaldi, con il punteggio di 7-5 6-1 dopo un’ora e trentacinque minuti di gioco. Adesso per il nativo di Torino ci sarà la sfida con l’argentino Francisco Cerundolo, testa di serie numero quattro.

Una prestazione positiva quella di Sonego, che aveva terminato il complicatissimo match di primo turno con il croato Poljicak con i crampi dopo oltre tre ore. Il piemontese ha servito bene (non ha mai perso il servizio), vincendo l’85% dei punti con la prima. Sono 17 i vincenti dell’azzurro contro i 10 del francese, che ha commesso più errori non forzati (17 contro 12).

Sonego ha quasi subito l’occasione di strappare il servizio all’avversario, ma nel quinto game Muller si aggrappa alla prima ed annulla entrambe le palle break. Il francese ne cancella altre due nel nono gioco, mentre in quello successivo è Sonego a dover salvare due set point, sempre con l’aiuto del servizio. Nell’undicesimo game arriva finalmente il break del piemontese, che va poi a chiudere il primo set sul 7-5.

Il secondo è un monologo del numero 54 del mondo. Sonego strappa la battuta nel terzo game al transalpino e da quel momento non si ferma praticamente più. Arriva un altro break nel quinto game, addirittura a zero, e poi ancora nel settimo game, con l’azzurro che si prende il set per 6-1 e vola ai quarti.