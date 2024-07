ATP Umago, Cobolli sconfitto con due tie-break da Lajovic. Niente derby con Musetti

Dopo le vittorie di Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, arriva la prima sconfitta per l’Italia nella giornata “azzurra” dell’ATP 250 di Umago (in campo a breve anche Fognini e Darderi). Purtroppo Flavio Cobolli è stato sconfitto in due set per 7-6 7-6 dal serbo Dusan Lajovic, che sarà dunque l’avversario nei quarti di finale di Musetti.

Una partita che ha visto un Cobolli un po’ troppo nervoso e che ha sofferto soprattutto con la seconda di servizio, ottenendo solo il 36% con questo colpo. Non sono bastati al romano 27 vincenti contro i 17 di Lajovic, che ha commesso meno errori non forzati (11 contro 19).

Il match era cominciato anche bene per Cobolli, che rimonta da 40-15 nel terzo game e ottiene il break con la risposta vincente di dritto. Purtroppo la reazione di Lajovic è immediata con il controbreak nel gioco successivo. L’azzurro ha ancora due palle break nel quinto game, ma non riesce a sfruttarle. Non ci sono più scossoni e si arriva al tie-break, dove Cobolli parte meglio (3-0), ma poi subisce la rimonta di Lajovic che si impone 7-5.

Il romano perde subito il servizio in apertura di secondo parziale. Lajovic strappa ancora il servizio all’azzurro nel settimo game e vola sul 5-2, pronto a chiudere la partita con doppio break di vantaggio. Invece, Cobolli si rende protagonista di un fantastico recupero e pareggia i conti sul 5-5. Nell’undicesimo gioco, però, Flavio perde ancora il servizio, ma l’italiano reagisce ancora e con un fantastico passante trova il controbreak. Sarà ancora tie-break e purtroppo ancora una volta lo vince Lajovic (7-3), con il serbo che accede ai quarti.