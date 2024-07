ATP Umago, Andrey Rublev e Jakub Mensik in semifinale sulla terra rossa croata

In attesa della fine del programma odierno con la partita tra Lorenzo Musetti e Dusan Lajovic, ci sono i responsi dei quarti di finale dell’ATP250 di Umago. Sulla terra rossa croata, nota la sconfitta di Lorenzo Sonego contro l’argentino Francisco Cerundolo con il punteggio di 6-4 2-6 7-6 (2), sono arrivate le affermazioni di Andrey Rublev e di Jakub Mensik.

Il russo sta cercando di uscire dal momento di difficoltà e si è imposto in rimonta contro l’ungherese Fabian Marozsan (n.49 del ranking) con il punteggio di 5-7 6-3 6-2. Una vittoria di carattere per il moscovita (n.9 del mondo) che ne aveva un gran bisogno e sul suo cammino ci sarà proprio Cerundolo, in un confronto di dritti.

Dal canto suo, il super talentuoso Mensik continua a incantare. Dopo aver impressionato ieri contro Luciano Darderi, il classe 2005 ha letteralmente dominato contro il cinese di Taipei, Tseng (n.159 del ranking). 6-0 6-4 lo score in favore del ceco, che specialmente nel primo parziale è stato inarrestabile. Il giovanissimo Jakub, quindi, attende il nome del vincitore della sfida tra Musetti e Lajovic.