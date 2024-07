ATP Newport, Marcos Giron vince il derby contro Alex Michelsen e conquista il titolo sull’erba americana

Un match equilibrato. La Finale dell’ATP di Newport ha sorriso a Marcos Giron (n.46 del ranking). Nel derby americano contro Alex Michelsen (n.61 ATP), Giron si è imposto con il punteggio di 6-7 (4) 6-3 7-5. Una vittoria in rimonta per il nativo di Thousand Oaks sull’erba americana, in cui alla fine è stata la maggior solidità da fondo del vincitore a venir fuori.

Nel primo set Giron comincia bene, andando avanti di un break, ma Michelsen ottiene il contro-break nel sesto game con colpi potenti. Frazione che diventa molto equilibrata, con entrambi chiamati a salvare palle break prima del tie-break. Il n.61 del ranking mette sotto pressione il rivale e matura un vantaggio incolmabile, suggellato dal 7-4.

Nel secondo set Giron ha il merito di giocare i punti importanti meglio, prima cancellando due palle break nel quarto game e poi concretizzando le sue chance nel gioco successivo. Giron non capitalizza tre set-point nell’ottavo gioco, ma è concreto nel nono, potendo contare su un ottimo servizio (6-3).

Nel terzo set Giron si trova con le spalle al muro. Nel sesto game Michelsen si crea una palla break e soprattutto nel decimo ha una palla match. Tuttavia non c’è pragmatismo nel potente statunitense. Ironia della sorte, il n.46 ATP è lui a tramutare in realtà le palle break costruite e a chiudere sul 7-5.