ATP Kitzbuhel, Hanfmann raggiunge Berrettini in semifinale. Diaz Acosta e Gaston nella parte alta

Il torneo di Kitzbuhel ha i suoi semifinalisti. Lo storico torneo austriaco, all’ottantesima edizione, vede tra i protagonisti ancora Matteo Berrettini, che anche oggi ha messo sul piatto una discreta prova di forza contro l’americano Nicolas Moreno De Alboran. Per il romano l’ostacolo tra lui la finale si chiama ora Yannick Hanfmann.

Il tedesco, numero 116 delle classifiche mondiali, ha battuto in due set il brasiliano Thiago Seyboth Wild, rischiando di complicarsi la vita nella prima frazione, quando ha subito il break quando ha servito per il set e subito dopo trovandosi a dover salvare due set point. Hanfmann ha poi ripreso il filo, conquistando così la prima semifinale della propria stagione.

Nell’altra semifinale saranno invece protagonisti Hugo Gaston e Facundo Diaz Acosta. Partita tra i due outsider della parte alta del seeding: l’argentino è riuscito a giocare un brutto scherzo in rimonta a Pedro Martinez, quarta testa di serie, mentre in serata il transalpino ha cancellato le chance di derby sudamericano estromettendo la testa di serie numero 1 Sebastian Baez, che non sfrutta due match point nel tiebreak decisivo.

ATP KITZBUHEL, RISULTATI 25 LUGLIO

Y. Hanfmann b. T. Seyboth Wild 7-6 6-4

M. Berrettini b. N. Moreno De Alboran 7-6 6-3

F. Diaz Acosta b. P. Martinez 6-7 6-3 6-4

H. Gaston b. S. Baez 7-5 5-7 7-6