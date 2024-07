ATP Kitzbuhel, Matteo Berrettini brinda: “Non sono stati mesi facili, ci ho messo la testa”

E sono dieci. Decima vittoria in fila per Matteo Berrettini, secondo titolo in due settimane e decimo trofeo per l’azzurro, che prosegue nel suo gran momento e si porta a casa la vittoria finale a Kitzbuhel, in Austria, battendo il francese Hugo Gaston con un comodo 7-5 6-3. Con questa vittoria Matteo riesce a rientrare anche tra i primi 40 giocatori del mondo. Questi 250 punti permettono al romano di risalire la classifica fino al numero 40, con 1215 punti nel ranking ATP.

“Ciao a tutti. Sarò breve con questo discorso, sono davvero distrutto – afferma Matteo ai microfoni dell’organizzazione -. Mi complimento ancora con Gaston, ha disputato una grande settimana ed espresso un gran tennis, so che ti troverò sempre competitivo nel Tour, continua così. Complimenti anche alla sua squadra, magari giocheremo altre finali“.

Berrettini passa poi a ringraziare la sua squadra: “Ci abbiamo messo la testa, ce l’abbiamo fatta. Due vittorie in due settimane, ora possiamo anche smettere di allenarci! (ride, ndr). Come sapete, per me non è stato facile nei mesi scorsi, ringrazio tutti per il supporto. Il pubblico è stato magnifico, ho sentito tanto affetto e supporto ogni giorno in cui giocavo. Siete stati fondamentali: grazie per avermi spinto a questa vittoria“.