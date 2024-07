A che ora le finali di Berrettini e Musetti oggi: programma 27 luglio, dove vederle in tv e streaming

Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, due uomini per due luoghi, due azzurri per due finali. L’uno in Austria, a Kitzbühel, l’altro in Croazia, a Umago. In terra austriaca è il francese Hugo Gaston l’avversario, in terra croata lo è l’argentino Francisco Cerundolo.

Si tratta di due situazioni totalmente diverse. Il romano arriva da ben 18 set consecutivi vinti sul rosso, un primato assoluto per l’Italia precedentemente detenuto da Francesco Cancellotti, bravissimo interprete della superficie negli Anni ’80, con 16. Il toscano, invece, si è rivisto dopo la semifinale a Wimbledon e subito è stato di particolare effetto. Subito dopo la fine dell’ultimo atto partirà per Parigi (Olimpiadi) con un aereo privato messo a disposizione dall’IMG. Vero è che anche Francisco Cerundolo è nella stessa situazione del carrarino.

Le finali di Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti si giocheranno alle ore 13:00 e alle ore 20:00. Sarà possibile seguire l’ultimo atto di Kitzbühel in diretta tv su Sky Sport Tennis (203), quello di Umago su Sky Sport Uno (201). Per entrambi diretta streaming su SkyGo, Now e Tennis Tv (per gli abbonati). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO FINALI ATP DI OGGI CON BERRETTINI E MUSETTI

ATP 250 KITZBÜHEL

Ore 13:00 Matteo Berrettini (ITA)-Hugo Gaston (FRA) – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)

ATP 250 UMAGO

Ore 20:00 Lorenzo Musetti (ITA) [2]-Francisco Cerundolo (ARG) [4] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201)

