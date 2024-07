ATP Gstaad 2024, Tsitsipas sfiderà Fognini ai quarti, Etcheverry e Struff non deludono

Terza giornata di tabellone principale per quanto riguarda l’ATP 250 che si svolge nel suggestivo scenario di Gstaad (Svizzera) in altura. Una giornata che è stata aperta dal rocambolesco successo di Fabio Fognini in rimonta sul peruviano Juan Pablo Varillas per 3-6 7-6(5) 7-5, annullando per giunta due match point nel secondo parziale.

Fognini che ai quarti di finale avrà l’onore di affrontare la testa di serie numero 1 Stefanos Tsitsipas, attuale numero 12 del mondo. Il greco è riuscito a sbarazzarsi del talento serbo Hamad Medjedovic con il punteggio di 7-6(6) 6-3. Bravo il greco è stato a gestire il tiebreak, sfruttando i passaggi a vuoto del suo avversario che è andato avanti 4-3 e 6-5, sempre con il servizio a disposizione e ad annullare sul 4-5 ben tre set point consecutivi. Medjedovic che durante il primo set aveva avuto anche un calo di zuccheri, riprendendosi alla grande e tornando ad esprimere un ottimo tennis, ma è mancato nei momenti decisivi.

Bel successo in tre set invece per Tomas Martin Etcheverry, testa di serie numero 4. L’argentino ha sconfitto Botic van de Zandschulp con il punteggio di 6-2 2-6 6-3 in circa due ore e un quarto di gioco. Bravo il sudamericano specie nel set decisivo, quando è andato due volte avanti di un break e nella seconda circostanza è riuscito a mantenere il vantaggio fino in fondo.

Etcheverry che affronterà ai quarti di finale Jan-Lennard Struff. Il tedesco ha superato in due tiebreak il giovane padrone di casa Leandro Riedi 7-6(6) 7-6(1). Struff che ha sofferto nel primo set, dovendo cancellare in totale tre palle break di cui un set point sul 4-5 30-40 e anche nel tiebreak si era complicato la vita da 6-3 sopra. Più lineare invece il secondo set.